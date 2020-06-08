5G: Развитие сетей - Китай и EE, UK

MForum.ru

5G: Развитие сетей - Китай и EE, UK

08.06.2020, MForum.ru

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Пока падкие на конспирологию и в целом склонные к бузе европейцы жгут сотовую инфраструктуру, и без того не блиставшую высоким качеством покрытия, в Китае 5G строят, причем ударными темпами.

Так, в первой половине 2020 года только в Харбине по заказу операторов "большой тройки" Китая оператор сотовой инфраструктуры China Tower Co. развернул 2262 базовые станции 5G.

Ожидается, что к концу 2020 года в Харбине будет действовать около 7030 BS 5G. Стройка 5G продолжится и в 2021 году, тогда будет обеспечено более связное покрытие городских районов, а также появится покрытие в ряде сельских районов.

Даже в таком месте, как Синьцзян-Уйгурский автономный район Северо-Западного Китая планирую инвестировать около $282 млн в строительство почти 4900 BS 5G в 2020 году. Оборудование 5G будет разворачиваться на существующих сайтах 4G, что позволит переиспользовать ресурсы и сэкономить время, необходимое на стройку сети. В регионе уже развернуто 3364 BS 5G. К концу 2020 года в городских районах Урумчи, районного центра, будет обеспечено связное покрытие 5G.

В целом Китай намеревается завершить 2020 год более, чем с 600 тысячами базовых станций 5G, что должно обеспечить покрытие 5G в большей части населенных районов страны.

На текущий момент в Китае развернуто уже 250 тысяч базовых станций 5G, обеспечивающих предоставление услуг 36 млн пользователей.

Впрочем и в Европе оператор EE (BT), несмотря на проблемы с вандалами, активно расширяет свою сеть 5G и уже добрался до райцентров и других городков, например, сейчас планируется очередное расширение сети с тем, чтобы обеспечить покрытие еще в 9 городках UK: Borehamwood, Weybridge, Newton-le-Willows, Paisley, Chesterfield, Southend-on-Sea, Inchinnan, Stirling и Westhoughton.

Пока что EE использует под 5G только 40 МГц в полосе 3.4 ГГц (в Лондоне - 80МГц). В 2020 году ожидается, что британский регулятор Ofcom распределит также частоты 700 МГц и добавит полос в диапазоне 3.6-3.8 ГГц. Но даже с полосой 40 МГц в 3.4 ГГц, EE обеспечивает своим абонентам возможности пользования более высокими средними скоростями, нежели чем конкуренты из Vodafone, O2 и Three UK. На сегодня это 149,8 Мбит/c по OpenSignal, что выше, чем средняя скорость в 33,1 Мбит/c в сети EE 4G. Оператор EE начал предоставлять услуги 5G год назад, в мае 2019 года.

Список запущенных в мире сетей 5G

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теги: 5G пятое поколение развитие сетей Китай Объединенное Королевство

© Алексей Бойко, MForum.ru

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