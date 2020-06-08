5G: Частоты для сетей 5G. Финляндия и Канада

MForum.ru
08.06.2020,
Канада
Сроки проведения аукционов по распределению частот для сетей 5G в Канаде перенесены на середину 2021 года. Объясняют пандемией. Расслабленные они там в Канаде.
Финляндия
Агентство транспорта и связи Финляндии запускает уже второй в этой стране аукцион по расширению доступных операторам частотных полос. В этой стране не хотят следовать опыту тех государств, которые откладывают проведение аукционов из-за пандемии или тянут резину с раздачей частот под какими-то другими очень важными предлогами.
В Финляндии за последние 1.5 года покрытие 5G появилось уже в 30 городах и муниципалитетах Финляндии. На аукционе продадут 3 полосы по 800 МГц в диапазоне миллиметровых волн 24,25-27.5 ГГц. Именно такие полосы, "вот такой ширины", дадут возможность нашим соседям в полной мере воспользоваться преимуществами технологии 5G. Стартовая цена - 7 млн евро за полосу, по 8,7 тыс. евро за 1 МГц, частотами можно будет пользоваться с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2033 года. Молодцы финны (уже не первый раз).
Список запущенных в мире сетей 5G
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теги: 5G пятое поколение частоты
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