5G: Частоты для сетей 5G. Финляндия и Канада

08.06.2020, MForum.ru

Канада

Сроки проведения аукционов по распределению частот для сетей 5G в Канаде перенесены на середину 2021 года. Объясняют пандемией. Расслабленные они там в Канаде.

Финляндия

Агентство транспорта и связи Финляндии запускает уже второй в этой стране аукцион по расширению доступных операторам частотных полос. В этой стране не хотят следовать опыту тех государств, которые откладывают проведение аукционов из-за пандемии или тянут резину с раздачей частот под какими-то другими очень важными предлогами.

В Финляндии за последние 1.5 года покрытие 5G появилось уже в 30 городах и муниципалитетах Финляндии. На аукционе продадут 3 полосы по 800 МГц в диапазоне миллиметровых волн 24,25-27.5 ГГц. Именно такие полосы, "вот такой ширины", дадут возможность нашим соседям в полной мере воспользоваться преимуществами технологии 5G. Стартовая цена - 7 млн евро за полосу, по 8,7 тыс. евро за 1 МГц, частотами можно будет пользоваться с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2033 года. Молодцы финны (уже не первый раз).

Список запущенных в мире сетей 5G

----

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Телеграм-трансляции читайте в канале abloudRealTime также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.

теги: 5G пятое поколение частоты