Анонсы: Xiaomi Redmi 9 оснастили Quad-камерой и NFC

MForum.ru
12.06.2020,
Компания Xiaomi официально представила обновление бюджетной линейки Redmi. Ключевыми особенностями Xiaomi Redmi 9 стали QUAD-камера, емкая батарея 5020 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт и поддержка NFC (зависит от региона).
Ключевые спецификации Xiaomi Redmi 9 включают в себя 6,53-дюймовый дисплей разрешением 2340х1080 точек, чипсет MediaTek Helio G80, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, дактилоскопический сенсор на задней панели и 8 Мп фронтальную камеру. Тыловая камера представлена связкой 13 Мп основного сенсора, 8 Мп сенсора с широкоугольным объективом, 5 Мп сенсора для макросъемки и 2 Мп сенсора для портретной съемки. ОС – Android 10 с оболочкой MIUI 11. В Европе цена Xiaomi Redmi 9 составит 149/179 евро за версии 3+32 и 4+64 Гб, соответственно. Купить новинку можно будет в сером, лиловом и зеленый цветах с 15 июня. Параметры российского релиза пока не сообщаются.
© Антон Печеровый,
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