5G: Новые сети 5G. Канада

13.06.2020, MForum.ru

Bell Canada внедрила коммерчески доступные услуги 5G в 5 из крупнейших городов всего через месяц после того, как объявила о приостановке стройки 5G в связи с пандемией ковида-2019.

Итак, покрытие доступно в Монреале, Калгари, Эдмонтоне, Ванкувере и в зоне “большого Торонто”. До марта 2021 года пользование услугами сети 5G будет бесплатным, а затем можно будет подключаться к сети, доплачивая +$10 в месяц к любому тарифному плану.

По заявлению компании, зона покрытия 5G в 6 раз больше, чем у “ближайшего конкурента”. Таковым является Rogers Communications, который запустил услуги 5G в четырех городах в марте 2020 года.

Компания обещает инвестировать $2.7 млн на новый исследовательский центр 5G в Западном Университете, где будет изучаться AR/VR, краевые вычисления, а также ИИ с целью создания новых приложений для применения в здравоохранении, сельском хозяйстве, на транспорте, на производстве и в других вертикалях.

Итого, мой список действующих сетей 5G в мире вырос до 73, ознакомиться с ним можно здесь: список запущенных в мире сетей 5G

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теги: 5G пятое поколение Канада новые сети