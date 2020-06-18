Компоненты: Snapdragon 690 – первый чипсет 600-й серии с 5G

MForum.ru
18.06.2020,
Портфолио компании Qualcomm пополнил чипсет Snapdragon 690, который стал первым представителем серии Snapdragon 6хх с поддержкой 5G-сетей. Для подключения к сетям пятого поколения служит модем Snapdragon X51, обеспечивающий пиковую скорость загрузки до 2,5 Гб/с.
Чип может работать в сетях DDS и sub-6Ghz, при этом поддерживаются все сопутствующие технологии PowerSave, Smart Transmit, Wideband Envelope Tracking, Signal Boost. В процессорной части речь идет о 8 ядрах Kryo 560 (до 2 ГГц), что обеспечивает 20% рост производительности относительно Snapdragon 675. За графику отвечает Adreno 619L, который до 60% превосходит по скорости графическую часть Snapdragon 675. Также упомянем о процессоре обработки изображений Spectra 355L, аудиочипе Aqstic (WCD9385, WSA8815), поддержке Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6 (802.11ax ready), а также AI-функционале на базе системы нового поколения (+70% к производительности). В части периферии речь идет о поддержке дисплеев 1080p с частотой обновления 120 Гц, камер разрешением до 192 Мп с поддержкой записи 4К HDR видео, быстрой зарядке Qualcomm Quick Charge 4+ и функционале защиты данных на основе биометрической идентификации по отпечатку пальца, радужной оболочке глаза, распознаванию лица и голоса. Устройства на базе Snapdragon 690 могут увидеть свет уже во второй половине текущего года.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
19.05. [Новинки] Компоненты: Чипсет MediaTek Dimensity 820 представлен официально / MForum.ru
07.05. [Технологии] Компоненты: Официально представлен чипсет MediaTek Dimensity 1000+ / MForum.ru
06.05. [Новости компаний] 5G: Подробнее о сделке Ericsson c China Mobile / MForum.ru
11.04. [Новости компаний] 6G: Технология, которая будет соответствовать нашим несбывшимся ожиданиям от 5G / MForum.ru
19.03. [Новости компаний] Тренды: Частные беспроводные сети промышленного уровня для приложений Industry 4.0 / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Honor 30 Lite / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play4 Pro – смартфон с функцией термометра / MForum.ru
18.06. [Новинки] Компоненты: Snapdragon 690 – первый чипсет 600-й серии с 5G / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: HTC U20 5G – 5G-смартфон на базе Snapdragon 765G / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Середнячок HTC Desire 20 Pro представлен официально / MForum.ru
16.06. [Новинки] Анонсы: Fobase Air Pro – смарт-часы с функцией термометра / MForum.ru
15.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy S20 Ultra с 16 Гб ОЗУ / MForum.ru
12.06. [Новинки] Анонсы: Oppo A91 представлен официально / MForum.ru
12.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 5 представлен официально / MForum.ru
12.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 9 оснастили Quad-камерой и NFC / MForum.ru
12.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y30 появился в России / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: Oppo А52 представлен официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Z? / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: OPPO Band – смарт-браслет с поддержкой NFC / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны OPPO Reno 4 и Reno 4 Pro / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: Камера Xiaomi Mi CC 10 будет поддерживать 12-кратный оптический зум / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации HTC Desire 20 Pro / MForum.ru
04.06. [Новинки] Анонсы: Раскрыта российская цена Sony Xperia 1 II / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Huawei FreeBuds 3i доступны для предзаказа в России / MForum.ru
03.06. [Новинки] Анонсы: Huawei Y8P доступен России / MForum.ru