Компоненты: Snapdragon 690 – первый чипсет 600-й серии с 5G

18.06.2020, MForum.ru

Портфолио компании Qualcomm пополнил чипсет Snapdragon 690, который стал первым представителем серии Snapdragon 6хх с поддержкой 5G-сетей. Для подключения к сетям пятого поколения служит модем Snapdragon X51, обеспечивающий пиковую скорость загрузки до 2,5 Гб/с.

Чип может работать в сетях DDS и sub-6Ghz, при этом поддерживаются все сопутствующие технологии PowerSave, Smart Transmit, Wideband Envelope Tracking, Signal Boost. В процессорной части речь идет о 8 ядрах Kryo 560 (до 2 ГГц), что обеспечивает 20% рост производительности относительно Snapdragon 675. За графику отвечает Adreno 619L, который до 60% превосходит по скорости графическую часть Snapdragon 675. Также упомянем о процессоре обработки изображений Spectra 355L, аудиочипе Aqstic (WCD9385, WSA8815), поддержке Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6 (802.11ax ready), а также AI-функционале на базе системы нового поколения (+70% к производительности). В части периферии речь идет о поддержке дисплеев 1080p с частотой обновления 120 Гц, камер разрешением до 192 Мп с поддержкой записи 4К HDR видео, быстрой зарядке Qualcomm Quick Charge 4+ и функционале защиты данных на основе биометрической идентификации по отпечатку пальца, радужной оболочке глаза, распознаванию лица и голоса. Устройства на базе Snapdragon 690 могут увидеть свет уже во второй половине текущего года.