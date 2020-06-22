5G: В Швеции сеть 5G запустил оператор Tre Sweden

22.06.2020, MForum.ru

15 июня 2020 года в Швеции началась коммерческая эксплуатация сети оператора Three 5G 2.6 ГГц n38 в Мальме, Лунде, Уппсала, Хельсингборг, Вестерос и в значительной части Стокгольма.

По данным оператора, запущено 385 базовых станций 5G, 200 из которых находятся в Стокгольме. До конца лета 2020 года оператор планирует обеспечить покрытие 5G в большинстве районов центра города.

Абонентам предложены такие смартфоны, как Huawei P40, Huawei P40 Lite 5G, Huawei P40 Pro, Xiaomi Mi 10, Sony Xperia 1 II.

До конца 2020 года в Швеции ожидается частотный аукцион, поэтому в Three обещают после их получения увеличить доступные в новой сети средние скорости.

Конкуренты, а именно Tele2 Швеция и Telia Швеция, запустили услуги 5G в Швеции в мае 2020 года. Оставшийся оператор - Telenor также планирует запустить сеть 5G в 2020 году.

Список всех операторов 5G в мире: mforum.ru

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теги: Швеция 5G пятое поколение новые сети запуски