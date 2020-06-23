Слухи: Motorola готовит смартфон Edge Lite

MForum.ru
23.06.2020,
Под брендом Motorola идет работа над смартфоном Edge Lite, который станет более доступной версией Edge и Edge+. Ожидаемая цена этой новинки составит порядка 400 евро. Однако она лишится экрана-водопада, вместо которого будет использован обычный плоский дисплей.
Ожидается, что это будет 6,7-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9 (2520х1080 точек) с частотой обновления 90 Гц. Зато Motorola Edge Lite будет базироваться на чипсете Qualcomm Snapdragon 765, как и старшие модели. Тыловая камера получит 48 Мп сенсор в роли основного (вспомогательные 16 Мп, 8 Мп, 5 Мп), а фронтальная будет сдвоенной – 8+2 Мп. Из прочих спецификаций отметим 4/6 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, дактилоскопический сенсор на задней панели, NFC и АКБ емкостью 4000 мАч c быстрой зарядкой 18 Вт. ОС – Android 10. Релиз Motorola Edge Lite ожидается в 4 цветах.
© Антон Печеровый,
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