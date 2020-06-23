MForum.ru
23.06.2020,
За последнее время мы привыкли, что компания OnePlus не выпускает смартфоны по ультимативно низкой цене. Однако OnePlus Nord может стать возвращением к истокам. Впрочем, речь не идет о выпуске максимально дешевого флагманского смартфона, а о середнячке на чипсете Snapdragon 765G.
Впрочем, это означает наличие поддержки 5G-сетей. Кроме того, в OnePlus Nord могут сохраниться все основные «фишки» старших моделей, включая быструю зарядку WARP Charge и операционную систему Oxygen OS. По словам Пит Лау, основателя OnePlus, «Настало время качнуть лодку снова». Возможная дата анонса – 10 июля.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
09.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Z? / MForum.ru
02.06. [Новости компаний] 5G: T-Mobile обеспечил абонентам возможность пользования услугами 5G в 50 штатах США / MForum.ru
15.04. [Новинки] Анонсы: OnePlus 8 / 8 Pro представлены официально / MForum.ru
09.01. [Новинки] CES 2020: Смартфоны серии TCL 10 оснастят QUAD-камерами / MForum.ru
06.12. [Новости компаний] Телеком: В США с 10 декабря в зоне покрытия 5G окажется около 200 млн человек / MForum.ru
Есть вопрос по этой модели телефона. Будет ли она работать с такой беспроводной зарядкой как baseus?
23.06. [Новинки] Слухи: OnePlus Nord – «убийца флагманов» с 5G / MForum.ru
23.06. [Новинки] Слухи: Motorola готовит смартфон Edge Lite / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Unihertz Jelly 2 – очень компактный смартфон / MForum.ru
22.06. [Новинки] Анонсы: Nubia Red Magic 5G – 5G-смартфон на Snapdragon 865 от 62 690 рублей / MForum.ru
19.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Honor 30 Lite / MForum.ru
18.06. [Новинки] Анонсы: Honor Play4 Pro – смартфон с функцией термометра / MForum.ru
18.06. [Новинки] Компоненты: Snapdragon 690 – первый чипсет 600-й серии с 5G / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: HTC U20 5G – 5G-смартфон на базе Snapdragon 765G / MForum.ru
17.06. [Новинки] Анонсы: Середнячок HTC Desire 20 Pro представлен официально / MForum.ru
16.06. [Новинки] Анонсы: Fobase Air Pro – смарт-часы с функцией термометра / MForum.ru
15.06. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy S20 Ultra с 16 Гб ОЗУ / MForum.ru
12.06. [Новинки] Анонсы: Oppo A91 представлен официально / MForum.ru
12.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Band 5 представлен официально / MForum.ru
12.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Redmi 9 оснастили Quad-камерой и NFC / MForum.ru
12.06. [Новинки] Анонсы: Vivo Y30 появился в России / MForum.ru
10.06. [Новинки] Анонсы: Oppo А52 представлен официально / MForum.ru
09.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Z? / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: OPPO Band – смарт-браслет с поддержкой NFC / MForum.ru
08.06. [Новинки] Анонсы: Официально представлены смартфоны OPPO Reno 4 и Reno 4 Pro / MForum.ru
05.06. [Новинки] Слухи: Камера Xiaomi Mi CC 10 будет поддерживать 12-кратный оптический зум / MForum.ru