Слухи: OnePlus Nord – «убийца флагманов» с 5G

23.06.2020, MForum.ru

За последнее время мы привыкли, что компания OnePlus не выпускает смартфоны по ультимативно низкой цене. Однако OnePlus Nord может стать возвращением к истокам. Впрочем, речь не идет о выпуске максимально дешевого флагманского смартфона, а о середнячке на чипсете Snapdragon 765G.

Впрочем, это означает наличие поддержки 5G-сетей. Кроме того, в OnePlus Nord могут сохраниться все основные «фишки» старших моделей, включая быструю зарядку WARP Charge и операционную систему Oxygen OS. По словам Пит Лау, основателя OnePlus, «Настало время качнуть лодку снова». Возможная дата анонса – 10 июля.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации twitter.com

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