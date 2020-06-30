Слухи: Xiaomi Mi Band 4C засветился на фото

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Слухи: Xiaomi Mi Band 4C засветился на фото

30.06.2020, MForum.ru

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В сети был замечено фото смартбраслета Xiaomi Mi Band 4C, который засветился на рекламном буклете для филиппинского рынка. Новинка должна стать более доступной версией обычного Xiaomi Mi Band 4.

Слухи: Xiaomi Mi Band 4C засветился на фото

Технически Xiaomi Mi Band 4C представляет собой устройство цельной конструкции без съемной капсулы и съемных ремешков. Вместо OLED-дисплея используется TFT-матрица, зато ее диагональ выросла до 1,08 дюйма (как на Xiaomi Mi Band 5). В части защиты от влаги речь идет о возможности погружения на глубину до 50 метров, а заявленная автономность – 2 недели от одной зарядки. Анонс новинки ожидается в июле или августе.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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