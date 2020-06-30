Слухи: Xiaomi Mi Band 4C засветился на фото

30.06.2020, MForum.ru

В сети был замечено фото смартбраслета Xiaomi Mi Band 4C, который засветился на рекламном буклете для филиппинского рынка. Новинка должна стать более доступной версией обычного Xiaomi Mi Band 4.

Технически Xiaomi Mi Band 4C представляет собой устройство цельной конструкции без съемной капсулы и съемных ремешков. Вместо OLED-дисплея используется TFT-матрица, зато ее диагональ выросла до 1,08 дюйма (как на Xiaomi Mi Band 5). В части защиты от влаги речь идет о возможности погружения на глубину до 50 метров, а заявленная автономность – 2 недели от одной зарядки. Анонс новинки ожидается в июле или августе.