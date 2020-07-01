Слухи: Poco M2 Pro представят 7 июля

MForum.ru
01.07.2020,
Ожидается, что 7 июля пройдет онлайн-мероприятие, на котором будет представлен смартфон Poco M2 Pro. Новинка ознаменует дебют М-серии в линейке производителя.
Какие-либо технические подробности о Poco M2 Pro пока не раскрываются, но тизер позволяет сделать вывод о том, что она получит 4 камеры на задней панели, дактилоскопический сенсор на боковом торце и поддержку быстрой зарядки. Впрочем, вполне возможно, что Poco M2 Pro станет ребрендингом глобального варианта Redmi Note 9 Pro и получит 6,67-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 720G, тыловую камеру 64+8+5+2 Мп, 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.
© Антон Печеровый,
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