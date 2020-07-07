Кадры: Ericsson запустил поддержку 5G SA NR для FR1

MForum.ru

Кадры: Ericsson запустил поддержку 5G SA NR для FR1

07.07.2020, MForum.ru

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Если без аббревиатур, то речь идет о том, что Ericsson выпустил программное обеспечение решения, которое позволяет включать сети 5G New Radio в диапазонах ниже 1 ГГц и до 6 ГГц в режиме «стэндэлоун».

С переходом на новое ПО у операторов появляется возможность оказывать услуги 5G NR без необходимости получения сигнализации от якорной сети LTE. А значит появляется возможность включать 5G оборудование, размещаемое на тех же сайтах, что оборудование LTE, но уже с более простой архитектурой. Также можно создавать 5G "с чистого листа", например, там, где вообще нет никакого покрытия сотовой связи, - в шахтах, на предприятиях или судах и т.п. Важно отметить, что новое железо для этого закупать не требуется, все оборудование инфраструктуры RAN Ericsson, произведенное с 2015 года, способно поддерживать функциональность 5G NR после обновления ПО.

Не буду многословно рассказывать о преимуществах 5G SA NR. Они есть, их немало.

Основное, это более низкий уровень задержек распространения сигнала, что позволяет внедрять решения AR/VR, реализовывать подключенность оборудования на умных фабриках, а также подключенность транспорта. В Ericsson говорят также о том, что в сети 5G SA можно достичь выигрыша вплоть до шестикратного по части быстроты подключения абонентского устройства к сети 5G по сравнению с сетями 5G NSA. И это позитивно влияет на клиентский опыт.

T-Mobile и Telstra уже тестировали решения Ericsson SA 5G NR на своих коммерческих сетях 5G. Также проверено взаимодействие сети SA 5G NR на базе решения Ericsson с оборудованием ключевых участников экосистемы 5G. Возможности выбора устройств 5G SA, как ожидается, заметно вырастут во второй половине 2020 года.

Благодаря готовности ПО SA 5G NR, в Ericsson теперь смогут предлагать клиентам платформу SA 5G NR для работы в частотных диапазонах до 6 ГГц (в так называемых нижнем и среднем диапазонах или в FR1). Эта платформа поддерживает работу с решением Ericsson 5G Core (5GC) и с широкой линейкой радиооборудования 5G Ericsson.

Что же, отличные новости! Но давайте не будем забывать, что для того, чтобы можно было говорить о хорошем клиентском опыте в сетях 5G SA, их необходимо строить, достигая связного и надежного покрытия. В условиях выделенных сетей (частных сетей) это достигается, как правило, без труда. В условиях общедоступной сети – не так просто построить с нуля качественное покрытие. А потому в ближайшие месяцы (или годы?), если говорить о публичных сетях 5G, я склонен ожидать развертывания сетей 5G в режиме NSA. И только после достижения достаточной связности и обширности покрытия этих сетей, можно будет их переключать в режим 5G SA. Исключения возможны, например, 5G SA можно развертывать в хотспотовом режиме, скажем, на стадионах, а также в условиях индор - в аэропортах, в торговых и в бизнес-центрах и т.п. 

--

@abloud62 - какой-то канал в телеге, не обращайте на него внимания

теги: 5G SA пятое поколение Ericsson new radio stanalone 

© Алексей Бойко, MForum.ru

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