Компоненты: Snapdragon 865+ представлена официально

MForum.ru
09.07.2020,
Qualcomm официально анонсировал мобильную платформу Snapdragon 865+. По традиции, версия с «+» является разогнанным вариантом основной платформы, в данном случае Snapdragon 865. Причем, впервые для мобильных платформ частота производительных ядер (Kryo 585 Prime) превысила 3 ГГц. Частота остальных процессорных ядер осталась прежней.
Заявленный прирост производительности вычислительной части составляет 10%. Также на 10% должна была вырасти и производительность графической части, представленной чипом Adreno 650. Еще одним новшеством стало использование чипа FastConnect 6900, что добавило поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Аналогично Snapdragon 865, поддержка 5G-сетей будет осуществляться за счет модема Snapdragon X55. Также на своих местах остались DSP Hexagon 698 (цифровой сигнальный процессор) и ISP Spectra 480 (процессор обработки изображений). Первые новинки на новом чипе - Asus ROG Phone 3 и Lenovo Legion – появятся уже текущем месяце.
© Антон Печеровый,
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