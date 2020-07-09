Компоненты: Snapdragon 865+ представлена официально

09.07.2020, MForum.ru

Qualcomm официально анонсировал мобильную платформу Snapdragon 865+. По традиции, версия с «+» является разогнанным вариантом основной платформы, в данном случае Snapdragon 865. Причем, впервые для мобильных платформ частота производительных ядер (Kryo 585 Prime) превысила 3 ГГц. Частота остальных процессорных ядер осталась прежней.

Заявленный прирост производительности вычислительной части составляет 10%. Также на 10% должна была вырасти и производительность графической части, представленной чипом Adreno 650. Еще одним новшеством стало использование чипа FastConnect 6900, что добавило поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Аналогично Snapdragon 865, поддержка 5G-сетей будет осуществляться за счет модема Snapdragon X55. Также на своих местах остались DSP Hexagon 698 (цифровой сигнальный процессор) и ISP Spectra 480 (процессор обработки изображений). Первые новинки на новом чипе - Asus ROG Phone 3 и Lenovo Legion – появятся уже текущем месяце.