Слухи: Новые Samsung Galaxy Buds замечены на качественных рендерах

12.07.2020, MForum.ru

Известный искатель утечке Эван Бласс опубликовал качественный рендер TWS-наушников Samsung нового поколения. По форме новинка чем-то похожа на фасоль, что внешне дистанцирует ее от Apple AirPods Pro и их клонов.

Кроме того, на рендерах можно рассмотреть пару дополнительных отверстий для микрофонов системы шумоподавления, которая ожидается в активе этой новинки. Помимо черного и белого цветов, Samsung Galaxy Buds будут доступны в медном цвете. Кстати, такой же вариант расцветки ожидается и в активе Galaxy Note 20. Анонс новинок ожидается 5 августа, на мероприятии «Unpacked 2020».