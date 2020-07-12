Слухи: Новые Samsung Galaxy Buds замечены на качественных рендерах

MForum.ru
12.07.2020,
Известный искатель утечке Эван Бласс опубликовал качественный рендер TWS-наушников Samsung нового поколения. По форме новинка чем-то похожа на фасоль, что внешне дистанцирует ее от Apple AirPods Pro и их клонов.
Кроме того, на рендерах можно рассмотреть пару дополнительных отверстий для микрофонов системы шумоподавления, которая ожидается в активе этой новинки. Помимо черного и белого цветов, Samsung Galaxy Buds будут доступны в медном цвете. Кстати, такой же вариант расцветки ожидается и в активе Galaxy Note 20. Анонс новинок ожидается 5 августа, на мероприятии «Unpacked 2020».
© Антон Печеровый,
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