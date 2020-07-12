Слухи: OnePlus Nord Lite получит Snapdragon 690

MForum.ru
12.07.2020,
Не секрет, что компания OnePlus работает над смартфоном Nord, который получит поддержку сетей 5G. Впрочем, у этой новинки может появиться и младший брат. Возможное имя новинки OnePlus Nord Lite.
В тесте Geekbench засветилось устройство под именем «OnePlus BE2028». Причем, это не ожидаемый OnePlus Nord, ведь новинка базируется на чипсете Snapdragon 690 и оснащена 6 Гб ОЗУ. Напомню, OnePlus Nord будет базироваться на чипсете Snapdragon 765. Что касается Snapdragon 690 – это 8 нм чипсет с двумя 2 ГГц ядрами Kryo 560, 6 ядрами Cortex-A55 с рабочей частотой 1,7 ГГц и графическим ускорителем Adreno 619L. Также в активе Snapdragon 690 присутствуют поддержка 5G-сетей, Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6, поддержка FullHD дисплеев с частотой обновления 120 Гц. Остальные подробности об этом смартфоне не сообщаются.
© Антон Печеровый,
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