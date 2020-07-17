Анонсы: Honor Tab 6 и X6 c Kirin 710A представлен официально

MForum.ru
17.07.2020,
Бренд Honor анонсировал недорогие планшетные компьютеры серии Honor Tab. Цена новинок начинается с 1099 юаней. Прием предварительных заказов уже начался, начало отгрузок запланировано на 28 июля.
Диагональ экрана Honor Tab 6 составляет 10,1 дюйма, а его разрешение FullHD. Экран Honor Tab X6 немного компактнее – 9,7 дюйма, но его разрешение всего 1200х800 точек. «Сердцем» обоих устройств стала система-на-чипе Kirin 710A дополненная 4 Гб ОЗУ. Фоточасть скромна – в активе новинок присутствуют 5 Мп тыловая и 2 Мп фронтальная камеры. Емкость аккумулятора – 5100 мАч, для подключения зарядного устройства используется USB Type C. Также отметим поддержку LTE-сетей и поддержку карт microSD для расширения объема встроенной памяти. ОС – Android 10 с оболочкой Magic UI 3.1.
Цена Honor Tab X6 – 1099 юаней за Wi-Fi версию с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти, LTE-вариант устройства обойдется на 100 юней дороже. Столько будет стоить Honor Tab X6 с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Цена Honor Tab 6 начинается от отметки 1299 юаней за Wi-Fi-вариант 3+32 Гб, версии 4/64 и 4/128 оценены в 1399 и 1699 юаней, соответственно. Стоимость LTE-вариантов – 1599 / 1899 юаней. В обоих случаях речь идет о планшете с 4 Г ОЗУ, но объем встроенной памяти – 64 или 128 Гб.
© Антон Печеровый,
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