Электроника: Российские валидаторы VALITEK примут оплату за проезд в метро Ташкента

MForum.ru
20.07.2020,
Валидаторы VALITEK, разработанные зеленоградской ГК Терминальные Технологии, установили на 38 станциях метро в Ташкенте. Теперь можно оплачивать проезд транспортными и банковскими картами, а также смартфонами.
VALITEK это компактный бесконтактный валидатор для транспорта, с ярким цветным дисплеем 3.5". Это не первый случай экспорта российских валидаторов этой марки, они также используются другими международными компаниями под собственным брендом.
Терминалы VALITEK принимают бесконтактные платежи картами MIR Pay, VISA PayWave, MasterCard PayPass, MIFARE и смартфонами с NFC.
В России оборудование ГК Терминальные Технологии работает на Аэроэкспрессе и на большинстве автоматизированных парковок, применялось на Олимпиаде в Сочи и на ЧМ2018 в Москве. Всего внедрено уже более 70 тысяч валидаторов в большинстве регионов России, странах СНГ, Европе, Азии. Собирают терминалы в Зеленограде.
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