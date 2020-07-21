Анонсы: Realme C15 с АКБ 6000 мАч представят 28 июля

MForum.ru
21.07.2020,
Уже в конце текущего месяца под брендом Realme ожидается анонс смартфона C15, который будет оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Анонс устройства состоится в Индонезии, 28 июля в 13:00 по местному времени.
Подробностей о спецификациях Realme C15 пока нет, хотя можно предположить наличие 3/4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти. Зато рендер показывает некоторые новшества в дизайне модуля камеры. Вместо характерного горизонтального расположения, Realme C15 получит островок прямоугольной формы с четырьмя сенсорами. Также на рендере видны каплевидный вырез для фронтальной камеры, разместившийся на задней панели дактилоскопический сенсор и логотип Realme в нижней части задней панели. Выпускаться Realme C15 будет в синем и серебристом цветах.
© Антон Печеровый,
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