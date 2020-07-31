Анонсы: Объявлена российская цена Xiaomi Mi Band 5

MForum.ru
31.07.2020,
Компания Xiaomi объявила о начале российских продаж смарт-браслета Mi Band 5. Ключевые особенности новинки – увеличенная диагональ дисплея и улучшенные датчики и при сохранении автономности.
В активе Xiaomi Mi Band 5 присутствуют 1,1-дюймовый дисплей разрешением 294х126 точек яркостью 450 нит, магнитный коннектор для подключения зарядного устройства, 512 кб ОЗУ, 16 Мб встроенной памяти и АКБ емкостью125 мАч. Из программной части отметим 11 профессиональных спортивных режимов и отдельный режим для контроля женского здоровья. Стоимость Xiaomi Mi Band 5 в России составит 3290 рублей за версию без NFC. Начало продаж намечено на август.
© Антон Печеровый,
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