Слухи: IQOO 5 получит Qualcomm Snapdragon 865

MForum.ru
10.08.2020,
17 августа ожидается анонс смартфона IQOO 5. Напомню, бренд IQOO принадлежит китайской компании Vivo, а под ним выходят устройства ориентированные на любителей мобильных игр.
Если верить слухам, IQOO 5 скрывается за кодовым именем V2024, информация об этом смартфоне ранее уже появлялась в сети. По данным Master Lu новинка будет базироваться на чипсете Qualcomm Snapdragon 865, разрешение ее экрана составит 1080х2376 точек, объемы оперативной и встроенной памяти составят 8 и 128 Гб, соответственно (тип ОЗУ LPDDR5, встроенной памяти UFS 3.1). Кроме того, в активе этой новинки ожидается поддержка быстрой зарядки 120 Вт – 20 В / 6 А, она ожидается в версии Pro. Обычный вариант IQOO 5 получит быструю зарядку 55 Вт. Также о Pro-версии известно об AMOLED-дисплее с частотой обновления 120 Гц и изогнутыми краями (частота опроса сенсора – 240 Гц). Остальные параметры новинки пока не сообщаются.
© Антон Печеровый,
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