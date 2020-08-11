5G: Частоты 3.5 ГГц станут еще более доступны для сетей связи 5G

11.08.2020, MForum.ru

Частоты 3.5 ГГц станут еще более доступны для сетей связи 5G - у военных заберут еще одну полосу.

Минобороны США освободит для 5G больше частот в диапазоне 3.5 ГГц. Правительство США согласилось высвободить еще 100 МГц в ключевом спектре средней полосы для услуг 5G.

Белый дом пообещал, что военные США освободят полосу 3.45-3.55 ГГц с тем, чтобы ими могли пользоваться гражданские операторы для оказания услуг 5G.

Ранее, напомню, в США были высвобождены частоты 3.55-3.65 ГГц и 3.7-3.8 ГГц. Первую из этих полос сейчас разыгрывают на аукционе, вторую планируют продать в декабре. А в целом, выходит, что под 5G в США расчистят 530 МГц в диапазоне 3.45-3.98 ГГц.

Регулятор обещает не тянуть с правилами использования и проведением аукциона по продаже частот 3.45-3.55 ГГц. В отношении условий использования пока что нет полной ясности, но Минобороны заявляет, что скорее всего, частоты раздадут на тех же условиях, что раздавали AWS-3, то есть коммерческое использование без ограничений, но с минимизацией негативного влияния на армейские системы.

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теги: 5G пятое поколение США частоты частотные аукционы