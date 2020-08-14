Анонсы: TWS-наушники OPPO Enco W11 обеспечат до 20 часов автономной работы

14.08.2020, MForum.ru

На российских прилавках появились беспроводные TWS-наушники OPPO Enco W11. В качестве ключевых особенностей новинки производитель выделяет чистое звучание, глубокие басы и длительное время автономной работы.

Емкость батареи каждого наушника составляет 40 мАч, которых достаточно для 5 часов прослушивания музыки. Зарядный кейс обеспечивает еще 15 часов автономности, что дает суммарно 20 часов автономной работы. Класс защиты от пыли и влаги – IP55, размер динамиков – 8 мм. Также присутствует система активного шумоподавления с двумя микрофонами. Цена OPPO Enco W11 составит 3 990 рублей, купить новинку можно будет уже с 21 августа.