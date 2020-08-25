Слухи: Раскрыты ключевые спецификации Huawei Y9a

25.08.2020, MForum.ru

Постер, размещенный в одном из иранских магазинов, раскрыл подробности о смартфоне Huawei Y9a, включая дисплей без выреза под фронтальную камеру и QUAD-камеру на задней панели, которая разместилась в круглом выступе.

Ожидается, что речь идет конфигурации с основным сенсором разрешением 64 Мп и вспомогательными 8 Мп и два 2 Мп. Объем ОЗУ Huawei Y9a составит 8 Гб, встроенной памяти – 128 Гб. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце. Также ожидается поддержка быстрой зарядки 40 Вт. Как и другие новинки Huawei, в активе Y9a не будет поддержки сервисов Google, устанавливать приложения можно будет только через AppGallery производителя.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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