5G: В НИИР протестируют работу радиоинтерфейса 5G в диапазонах 4G

MForum.ru
10.09.2020,
Соответствующее соглашение подписано ФГУП НИИР и Ericsson. Этот российский НИИ должен будет "изучить эффективность использования" технологий связи нового поколения 5G. Соглашение, в частности, предусматривает, "изучение условий, необходимых для одновременного использования существующего радиочастотного спектра радиоинтерфейсами систем подвижной связи 4G и 5G". Вероятно, НИИР заключит аналогичные соглашения и с несколькими другими вендорами.
Тестирование будет осуществляться в том числе на базе Центра инноваций 5G Ericsson в Москве. Ericsson предоставит необходимое оборудование, технические решения и другие ресурсы. Будет проверяться возможность использования радиоинтерфейса 5G/NR на частотах, используемых в настоящее время на сетях 2G/3G/4G. Такие исследования необходимы, чтобы можно было добиться от регулятора решения о технологической нейтральности соответствующих частотных диапазонов по-отношению к 5G. Соответствующее изменение регулирования позволило бы российским операторам начать включать поддержку режима 5G хотя бы на имеющихся у них частотах.
Результаты исследований и тестирований найдут отражение при создании нормативно-правовой базы с целью применения принципа технологической нейтральности в коммерческих сетях и изучения новых возможностей для развития сетей связи. Кроме того, они будут учтены в рамках работ ФГУП НИИР, организуемых согласно решению ГКРЧ от 17 марта 2020 года № 20-54-03-1 в диапазонах 2600 и 2100 МГц на территории Москвы и Санкт-Петербурга.
С технической стороны, принцип технологической нейтральности уже несколько месяцев как может быть реализован в сетях российских операторов на базе технологии динамического распределения частотного ресурса (DSS) между сетями 4G LTE и 5G NR. Это позволяет быстро и с невысокими затратами развернуть широкое покрытие национального масштаба в стандарте 5G на существующей 4G-инфраструктуре, увы, с небольшими скоростями из-за недостаточных частотных ресурсов, доступных российским операторам. Юридически это не позволяет сделать существующее регулирование.
Системы DSS 4G/5G запущены во нескольких странах мира и по-хорошему никакие дополнительные исследования проводить в России не требуется. Но таковы уж ритуалы, действующие в нашей стране, закрепленные законодательно, обойти их в существующей системе не представляется возможным, хотя они и отнимают время, задерживая процессы запуска сетей по новым технологиям. Так что остается это соглашение приветствовать, как хоть какое-то движение к 5G в России.
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теги: 5G пятое поколение НИИР Ericsson DSS ESS технейтральность технологическая нейтральность частоты
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