5G: Telenor обещает запуск сети 5G в Швеции в октябре 2020 года

MForum.ru
10.09.2020,
Telenor, Швеция, объявил о планах запуска сети 5G в Швеции в октябре 2020 года. Если эти планы будут реализованы, компания станет четвертым оператором, который запустил сеть 5G в Швеции, ранее это уже сделали операторы 3, Tele2 и Telia.
Возможно негативный эффект от задержки со стартом будет частично компенсирован тем, что компания обещает еще на старте предоставлять пиковые скорости выше 1 Гбит/c. Покрытие на конец октября заявлено только в центре Стокгольма. В 2021 году сеть 5G Telenor должна будет появиться в других крупных городах. Охвата более чем 99% населения Швеции в компании обещают добиться уже в 2023 году, для этого планируется обеспечить покрытием 5G более 90% территории страны.
Поставщиком решения 5G - RAN и ядра для сети Telenor является Ericsson, что не удивляет, поскольку речь идет о домашнем рынке компании.
Источник: telecompaper.com
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теги: 5G пятое поколение Telenor Ericsson Швеция
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