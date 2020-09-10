5G: Telenor обещает запуск сети 5G в Швеции в октябре 2020 года

10.09.2020, MForum.ru

Telenor, Швеция, объявил о планах запуска сети 5G в Швеции в октябре 2020 года. Если эти планы будут реализованы, компания станет четвертым оператором, который запустил сеть 5G в Швеции, ранее это уже сделали операторы 3, Tele2 и Telia.

Возможно негативный эффект от задержки со стартом будет частично компенсирован тем, что компания обещает еще на старте предоставлять пиковые скорости выше 1 Гбит/c. Покрытие на конец октября заявлено только в центре Стокгольма. В 2021 году сеть 5G Telenor должна будет появиться в других крупных городах. Охвата более чем 99% населения Швеции в компании обещают добиться уже в 2023 году, для этого планируется обеспечить покрытием 5G более 90% территории страны.

Поставщиком решения 5G - RAN и ядра для сети Telenor является Ericsson, что не удивляет, поскольку речь идет о домашнем рынке компании.

Клиенты, подписанные на Telenor Unlimited автоматически смогут подключиться к 5G, если обладают совместимым устройством. По оценкам компании, это сможет делать до полумиллиона абонентов компании уже на первом этапе.



По заявлению оператора, в последние полгода он существенно проапгрейдил свою сеть в Стокгольме в рамках подготовки к запуску 5G, поэтому в компании ожидают, что абоненты будут довольны качеством услуги. Задействовано 80 МГц в 3.5 ГГц.

В рамках развития сети предусматривается в том числе ее уплотнение за счет развертывания более, чем 3000 новых базовых станций.

Источник: telecompaper.com

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теги: 5G пятое поколение Telenor Ericsson Швеция