5G: Huawei захватывает Москву

MForum.ru
11.09.2020,
О том, что для Московского региона МТС и ВымпелКом выбрали поставщиком решений 5G-ready китайского вендора Huawei, было известно и ранее. В сегодняшнем Коммерсанте дается оценка суммы контракта, 7.5 млрд рублей, заключенного МТС. Официально, впрочем, не подтвержденная, но выглядящая вполне реалистично.
Как по мне, это ошибочное решение. Перспективы Huawei, атакуемой США и союзниками сейчас не слишком ясны. Понятно, что потеряв рынки Северной Америки, Австралии и частично Европы, эта компания стала более гибкой и сговорчивой. Но есть и отличные от нуля риски того, что отрезанная от производства современных чипов китайская компания в какой-то момент не сможет выполнять, взятые на себя обязательства по производству и поставкам базовых станций.
Разумнее поступили в Tele2, эта компания обновила свое решение в Московском регионе на оборудование Ericsson - лучшую на сегодня альтернативу Huawei.
МегаФон пока еще не объявлял о выборе поставщика для решений 5G.
На эти процессы стоило бы обратить внимание регуляторам, которые, вероятно, надеялись, что не выдавая частоты и лицензии 5G они дотянут ситуацию до появления на рынке российских комплексных решений 5G. И тогда операторы, выбирая поставщиков, смогут рассматривать и российские решения.
Этого не будет. Стоит понять - поезд 5G уже ушел, запрыгнуть в него не получится даже с применением административного ресурса. Операторы, бизнес, не могут ждать годами, когда отечественный производитель спешно (что уже создает риски) пытается наверстать за пару лет то, чем не было возможности заниматься ранее. Сейчас можно без спешки заниматься технологиями 6G, готовиться к выходу на этот рынок с отечественными решениями, экспериментировать с Open RAN, писать свой софт для виртуализации решений ядра сетей.
А потому - нет больше смысла тянуть с решением на технейтральность имеющихся у операторов частот для развертывания ими сетей 5G, с конверсией новых частотных диапазонов под 5G, прежде всего, диапазона 3.4-3.8 ГГц, с выдачей лицензий на развертывание сетей 5G. Задержки не идут на пользу российской экономике и имиджу страны. И, кстати, сети с национальным охватом в любом случае не строятся в одночасье и в каких-то регионах еще получится поэкспериментировать и с российским оборудованием, когда/если оно появится.
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теги: 5G пятое поколение Huawei МТС Московский регион Москва
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