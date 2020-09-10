Анонсы: Смарт-часы Huawei Watch Fit появились в России

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Анонсы: Смарт-часы Huawei Watch Fit появились в России

10.09.2020, MForum.ru

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Портфолио компании Huawei пополнили смарт-часы Watch Fit. Устройство выполнено в стиле Apple Watch и оснащено 1,64-дюймовым дисплеем разрешением 456x280 точек.

Анонсы: Смарт-часы Huawei Watch Fit появились в России

Также в наличии 4 Гб встроенной памяти, поддержка GPS и полный набор актуальных фитнес-функций, включая контроль частоты сердечных сокращений и насыщение крови кислородом. Естественно устройство может отображать уведомления о входящих звонках и сообщениях. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.0 LE. Huawei Watch Fit доступны в трех цветах – графитовый черный, мятный зеленый и розовая сакура. Рекомендованная цена 8490 рублей, но в рамках предзаказа купить их можно на 1500 рублей дешевле.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации shop.huawei.com

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