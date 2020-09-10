MForum.ru
10.09.2020,
Портфолио компании Huawei пополнили смарт-часы Watch Fit. Устройство выполнено в стиле Apple Watch и оснащено 1,64-дюймовым дисплеем разрешением 456x280 точек.
Также в наличии 4 Гб встроенной памяти, поддержка GPS и полный набор актуальных фитнес-функций, включая контроль частоты сердечных сокращений и насыщение крови кислородом. Естественно устройство может отображать уведомления о входящих звонках и сообщениях. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.0 LE. Huawei Watch Fit доступны в трех цветах – графитовый черный, мятный зеленый и розовая сакура. Рекомендованная цена 8490 рублей, но в рамках предзаказа купить их можно на 1500 рублей дешевле.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Сети 4G/LTE в России действуют в 83 регионах (обновляемый список всех сетей LTE в России) / MForum.ru
11.09. [Новости компаний] 5G: Huawei захватывает Москву / MForum.ru
10.09. [Новости компаний] 5G: Группа Telefonica выбрала Nokia поставщиком решений 5G для сети в Испании / MForum.ru
09.09. [Новости компаний] Регулирование: Конспекты. Гульнара Хасьянова о перспективах рынка российского телеком-оборудования / MForum.ru
07.09. [Новости компаний] 5G: Samsung выиграл контракт Verizon почти на $7 млрд / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Motorola Razr (2020) c поддержкой 5G представлен официально / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Honor 30i – тонкий середнячок со стильным дизайном / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Huawei FreeLace Pro обеспечат до 24 часов автономной работы / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Huawei Freebuds Pro - "кубические" наушники с продвинутой системой шумоподавления / MForum.ru
10.09. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Huawei Watch Fit появились в России / MForum.ru
09.09. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы ZTE Y8 появились в России / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Samsung Galaxy M51 / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Poco X3 представлен официально / MForum.ru
08.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Motorola Moto G9 Plus / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Honor 9X Lite доступен в России / MForum.ru
07.09. [Новинки] Анонсы: Представлены планшеты TCL 10 TABMAX и TCL 10 TABMID / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: В Индии представлены Realme 7 и Realme 7 Pro / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Honor Pad V6 появился в России / MForum.ru
03.09. [Новинки] Анонсы: Представлены 5G-смартфоны серии Enjoy 20 / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M51 представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M51 представлен официально / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Fold 2 появится в России / MForum.ru
02.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A7 (2020) представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Realme V3 5G – самый доступный 5G-смартфон / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Новинка Poco будет базироваться на Snapdragon 732G / MForum.ru