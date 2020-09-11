Анонсы: Huawei FreeLace Pro обеспечат до 24 часов автономной работы

11.09.2020, MForum.ru

В России начались продажи беспроводных наушников Huawei FreeLace Pro. Новинка выполнена в формате шейного ободка, что позволило разметить внутри АКБ емкостью 150 мАч.

С выключенным шумоподавлением заявленная автономность составляет 24 часа, при активном шумодаве (до 40 дБ) – 16 часов. Для устранения внешних шумов используется трехмирофонная система шумоподавления. За качественный звук отвечают 14 мм динамики, обеспечивающие глубокие басы, а задержка всего в 150 мс понравится любителям игр. Для подключения зарядного устройства служит разъем USB Type С, причем 5-минутная подзарядка достаточна для 5 часов автономной работы. Прием предзаказов уже начался, цена Huawei FreeLace Pro – 7 990 рублей, в качестве подарка выступает Huawei Band Pro. Цветовая грамма модели включает в себя белый, черный и зеленый варианты. Начало отгрузок – 18 сентября.