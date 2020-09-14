Микроэлектроника: NVidia подтвердила покупку Arm за $40 млрд

14.09.2020, MForum.ru

Это крупнейшая сделка в области микроэлектроники за всю историю.

Продавцом британской в прошлом компании выступает японская Softbank, которой принадлежали Arm в последние годы.

Переговоры о сделке идут уже несколько недель и стороны считают, что наверняка выйдут на сделку.

За SoftBank сохранится некоторая доля владения NVidia, до 10%.

NVidia обещает, что Arm продолжит использовать модель открытого лицензирования, что позволит обойтись без каких-то революций на рынке разработки и производства микропроцессоров.

Планируется, что в рамках сделки NVidia заплатит Softbank Group $21,5 млрд обыкновенными акциями NVidia и $12 млрд наличными (из них $2 млрд при подписании). При закрытии сделки будет выпущено 44,3 млн акций NVidia.

Также SoftBank обещано до $5 млрд наличными или обыкновенными акциями NVidia в виде выручки, если Arm достигнет оговоренных показателей эффективности.

NVidia также выпустит дополнительные акции на $1.5 млрд для стимулирования сотрудников Arm.

Источник: seekingalpha.com

Чем важна эта сделка. Это еще одна тактическая победа США. Контроль еще за одним стратегически важным активом в области микроэлектроники, переходит к США, стране, которая и без того контролирует ключевые компании, производящих системы автоматизированного проектирования микроэлектроники, ряд ключевых производителей оборудования для производства микроэлектроники. Американскими являются и большинство крупнейших производителей микроэлектроники, входящих в Топ-10 крупнейших в мире, в частности, Intel, AMD, Qualcomm и другие. На сегодняшний день можно говорить о лидерских позициях США в микроэлектронике, даже с учетом некоторой потери лидерства в технологиях (наиболее совершенными техпроцессами на сегодня располагает тайваньская TSMC и южнокорейский Samsung Electronics). И покупка Arm укрепляет это лидерство.

Вместе с тем, такая концентрация технологического лидерства в руках одной страны, стратегически опасна тем, что дополнительно будет стимулировать Китай в устранении диспропорции. Нет сомнений, что Китай, в сложившихся условиях, сможет инвестировать в микроэлектронику на порядки большие средства, чем США, чтобы за несколько лет устранить то значительное неравенство, которое мы сегодня наблюдаем. Можно говорить, что технологии - это не только деньги, но, в конечном итоге, при правильном подходе решает все же экономика. Так что у Китая есть ненулевые шансы выползти из того угла, в который США сейчас загоняет микроэлектронику этой страны мерами, направленными против Huawei. И если этому суждено случиться, дальнейший прогресс Китая в этой области будет стремительным.

При грамотном подходе, менее, чем за 10 лет Китай сможет, вероятно, выйти на новый уровень технологий, когда стороны быстро поменяются местами и уже Китай будет доминировать на мировом рынке микроэлектроники не только объемами производства, но также технологиями - от разработки архитектур и чипов, до разработки и производства производственного оборудования.

Учитывая, что у этой страны есть собственные ресурсы редкоземельных материалов, есть промышленность по их добыче и очистке до уровней, требуемых для микроэлектроники, есть навыки создания ПО, Китай может добиться не только микроэлектронной независимости, но также заметного лидерства по сравнению со всеми другими странами или даже блоками стран в мире.

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теги: микроэлектроника