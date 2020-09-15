M&A: Verizon приобрел MVNO за $6.25 млрд

MForum.ru
15.09.2020,
Пока в России иные MVNO уходят новым владельцам за спасибо (и процент от доходов, если они будут), американский оператор Verizon потратит $6.25 млрд на покупку действующего в США MVNO Tractfone у компании America Movil Mexico. Не слабо за виртуальный бизнес, впрочем, приносящий вполне реальные доходы.
По условиям сделки денежная выплата составит $3.125 млрд, а вторая половина суммы будет выплачена в виде акций Verizon. Если после сделки оператор достигнет определенных целевых показателей, то Verizon доплатит еще $650 тысяч.
Зачем Verizon столь эфемерный бизнес, каким является MVNO? Если отбросить в сторону маниакальное желание американских компаний "накачивать" рыночную оценку компании путем безудержной покупки и поглощений все новых и новых "активов", то в Verizon надеются на то, что выстрелят некие синергии. Расчет вполне разумный, поскольку Tracfone "сидит" на сети Verizon и при этом обладает развитой розничной сетью по продаже услуг связи в США. Виртуал обслуживает 21 млн человек, это вам не российские карманные проекты, вдобавок у него есть более 90 тысяч ритейл-точек по стране.
Абоненты Tracfone от слияния могут выиграть, в частности, до сих пор им были недоступны услуги 5G, а теперь они получат к ним доступ. Как и к конвергентным услугам, включая фиксированный домашний ШПД. Для них улучшатся условия международных вызовов и международного роуминга.
Verizon сохранит бренд Tracfone и набор услуг этой компании, включая Lifeline и StraightTalk. В рамках поглощения в Verizon перейдут на работу 850 сотрудников MVNO. Процесс поглощения будет плавным и займет почти год.
Интересный сценарий. Оператор пускает к себе на сеть виртуалов и смотрит за их развитием. Неудачники тлеют и тихо умирают, обеспечив для Verizon поток доходов в рамках использования физической сети доступа этого оператора. Успешные MVNO можно вот так выкупать, как это будет сделано с Trackfone.
Возможно ли повторение такого сценария в России? Пока предпосылок для этого не видно. У нас MVNO обычно заводят не как самостоятельные бизнесы, а лишь в дополнение к существующим (основным), что позволяет их владельцам относиться к таким виртуалам как к атрибуту, от которого никто не ждет прямых доходов. И это только одна из причин. Так что об этом американском кейсе я рассказал просто, как о любопытном событии - как оно бывает в других странах.
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теги: телеком покупки и продажа M&A Verizon Trackfone, MVNO
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