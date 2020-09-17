5G: Telefonica и Rakuten договорились о сотрудничестве на почве Open RAN

17.09.2020, MForum.ru

Рынок телеком операторов с немалым вниманием и с не меньшей осторожностью присматривается к теме Opne RAN. Тема заманчивая, т.к. обещает снижение капитальных затрат на приобретение оборудования и ПО, но и цена ошибки велика. Если попытка собрать комплексное сетевое решение из мозаики решений разных производителей окажется неудачной, речь пойдет о многомиллионных или миллиардных убытках. Тем не менее, есть несколько операторов, которые готовы пробовать Open RAN 5G, не откладывая дела в долгий ящик.

Telefonica, которая уже не раз заявляла о приверженности идеям Open RAN и японский оператор Rakuten Mobile, который утверждает, что строит сеть 5G на принципах Open RAN, подписали соглашение о взаимопонимании, в рамках корого будут кооперироваться в развитии Open RAN, 5G Core и технологий OSS. В соглашении упоминается совместное проведение лабораторных тестов и пилотных испытаний архитектуры Open RAN с фокусом на применении технологии AI в управлении радиоподсистемой. Кроме того, компании намереваются совместно разработать ТЗ на оптимальную архитектуру 5G RAN, что может помочь ускорить выход на рынок соответствующих решений.

Также участники договоренности намерены сотрудничать в построении открытой и малозатратной экосистемы 5G, которая будет основана на открытых интерфейсах, в обеспечении глобального роуминга 5G, совместного тестирования железа и ПО OpenRAN, что позволит увеличить объемы и воспользоваться эффектом экономии на масштабах.

И, наконец, стороны будут совместно работать над 4G/5G ядром и OSS, которые уже используются оператором Rakuten Mobile в Японии, а также над платформой Rakuten Communications Platfome.

Источник: telecompaper.com

Идеи Open RAN безусловно привлекательны. Но как раз такие новости о заключаемых союзах наглядно демонстрируют, насколько еще нет готового продукта в области 5G. Между тем, строительство сетей 5G идет полным ходом и все меньше операторов готовы и дальше ожидать появления комплексного решения Open RAN. Скорее они приобретут пусть и более капиталоемкое, но понятное им решение у классических вендоров, прежде всего, у Ericsson, какими бы заманчивыми не были перспективы подождать еще и, возможно, сэкономить. Перспектив Open RAN это не отменяет, но до взлета этой инициативы, если он и случится, еще несколько лет.

--

telegram ; facebook - подключайтесь

теги: телеком 5G пятое поколение сотрудничество Open RAN