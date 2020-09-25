Развитие сетей: МегаФон улучшил сеть 4G/LTE в 100 новостройках Москвы и области

25.09.2020, MForum.ru

МегаФон сообщает, что обеспечил качественной связью 100 жилых комплексов в Москве и Подмосковье. В зоне охвата новых базовых станций LTE/LTE-A Nokia AirScale окажется более 500 тысяч москвичей, которые заселятся в более, чем в 200 тысяч новых квартир. Абонентам МегаФон будут доступны пиковые скорости вплоть до 150 Мбит/c.

На мой вопрос об используемых частотах пресс-служба компании ответила:

"При строительстве БС в ЖК задействованы частотные ресурсы: GSM 900/1800 и LTE 1800/2600. Основной диапазон – LTE 1800, который дает возможность пользоваться мобильным интернетом на скорости до 150 Мбит/сек. Также, для большей емкости добавляем базовые станции LTE 2600".

В частности, связь появилась в Ривер парк, Сердце столицы, Neva Towers, Дом на Мосфильмовской, Гавань, Ново-Никольское, Мир, Митино, Захарово-парк.

«МегаФон постоянно совершенствует инфраструктуру в Москве и области – одном из самых динамично развивающихся регионов. Пристальное внимание мы уделяем новым и строящимся жилым кварталам, где из-за большого притока горожан может возникнуть дефицит емкости. В этом году мы усилили план по развитию инфраструктуры и построили свыше 100 базовых станций в стандарте LTE и LTE Advanced. В результате жителям более 200 тысяч квартир к моменту заселения будут доступны качественная связь и высокоскоростной интернет», – отметил Андрей Абрамов, технический директор Столичного филиала «МегаФона». О масштабах строительства сети LTE, которым занимается МегаФон, говорит такая цифра: всего с начала года в московском регионе инженеры установили и модернизировали около 1 000 базовых станций 4G.

В результате этих работ выросла емкость сети и даже средние скорости. Да, "даже". Дело в том, что в современном телекоме пользовательский опыт месяц к месяцу ухудшается, если оператор постоянно не бежит вперед (не расширяет и не модернизирует сеть), как это делает МегаФон и остальные операторы. Но делают это все по-разному.

Данные Ookla за 2019 год, Москва

Данные Ookla за 2020 год, Москва

Обратите внимание - у МегаФон средние скорости скачивания данных в Москве выросли с 40,3 Мбит/c до 48,5 Мбит/с, а у Tele2, например, немного снизились - с 16,3 до 15,98. Кстати, именно средние скорости в ближайшие годы начнут снижаться, если в России не будут созданы условия, которые позволят операторам начать широкомасштабные запуски сетей 5G.

Средние скорости - наглядный, но интегральный показатель, на него не только позитивно влияют темпы развития сети, но также негативно влияют рост потребления трафика абонентами (в разных компаниях он может несколько отличаться) и рост числа абонентов. МегаФон не показывал какого-то особенного изменения размеров абонбазы в Московском регионе, так что прирост скорости объясняется прежде всего усилиями по развитию сети оператора. В итоге МегаФон демонстрирует сохранение существенного отрыва от ближайших конкурентов - МТС и ВымпелКом по скорости скачивания данных в своей сети в Московском регионе (см. голубые линии на диаграмме).

пресс-релиз МегаФон

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теги: телеком МегаФон LTE LTE-A Москва Московский регион развитие сетей Nokia