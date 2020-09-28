5G SA: AT&T планирует запуск 5G SA в 2020 году

MForum.ru

5G SA: AT&T планирует запуск 5G SA в 2020 году

28.09.2020, MForum.ru

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AT&T на этой неделе заявила, что компания планирует запустить сеть 5G SA до конца 2020 года. А пока что компания ведет тестирование этой сети. Таким образом, можно говорить, что AT&T и Verizon не собираются допустить большого разрыва в сроках запуска сетей 5G SA.

Первоначально запуски услуги 5G операторами беспроводной связи опирались на существующие сети LTE для ускорения развертывания. При этом каждый оператор стремится перейти к автономным архитектурам, обещающим большую функциональность.

Verizon планирует переместить трафик на автономное ядре 5G до конца 2020 года и полностью коммерциализовать 5G SA в 2021 году. По сути, в AT&T намерены сделать то же самое.

T-Mobile запустила сеть 5G SA в августе 2020 года. Но, похоже, компания столкнулась со сложностями. И сейчас, похоже аппараты из режима 5G SA перебрасываются в 4G LTE, где оператор на сегодня обеспечивает более высокие скорости и устойчивое подключение.

T-Mobile развернула свою сеть 5G SA на базе решений Cisco и Nokia. Verizon и AT&T не раскрывают, какие поставщики предоставили им свои автономные продукты. Dish Network доверила поставку решения ядра автономной сети 5G компании Nokia.

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теги: телеком 5G SA пятое поколение тренды США

© Алексей Бойко, MForum.ru

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