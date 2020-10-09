5G: СберМобайл будет тестировать 5G на базе сети Tele2

09.10.2020, MForum.ru

СберМобайл, Tele2 и Huawei договорились о создании рабочей группы. Будут проведены испытания и сформулированы бизнес-модели, опирающиеся на возможности сетей 5G. К испытаниям планируется привлечь компании "экосистемы" Сбера, например, Cognitive Pilot, разрабатывающую автопилоты для беспилотного транспорта.

5G планируется задействовать для смарт-аналитики на основе ИИ, управления парком беспилотников, транспортом, мониторинга сельхозпроцессов. На 5G возлагают надежды по обеспечению передачи видеопотоков данных с беспилотной техники в реальном времени, обеспечения real-time взаимодействие транспортных средств.

Еще одно стратегическое направление, которому уделят внимание исследователи - создание цифрового двойника города с использованием технологии интернета вещей. В частности, планируется отработка технологии на базе "умного квартала" Рублево-Архангельское в Москве. Здесь планируют создать единый ситуационный центр управления зданиями и инфраструктурой квартала, а пока что будут построены системы мониторинга строительных работ.

Об этом сообщает: bankir.ru и retail-loyalty.org.

Зарубежные вендоры, как видим, не оставляют надежды получить возможность поставки своих решений 5G на российских рынок. Впрочем, Huawei в современных условиях имеет на это все шансы, оборудование именно этого китайского вендора в России того и гляди может оказаться достаточно отечественным, чтобы операторы смогли строить на нам сети 5G. Впрочем, это зависит прежде всего от того, насколько быстро операторы убедят чиновников, что долее невозможно продолжать ожидать рождения российских решений 5G в недрах госпредприятий, привыкших работать на ВПК России.

Интересно, что инициатором всей этой истории, похоже, выступает именно Сбер. Интересно, долго ли в Сбере будут довольствоваться статусом виртуального оператора? Или в какой-то момент предпочтут перейти от столь ненадежного фундамента к собственной операторской деятельности. От грефовского Сбера, в последние годы напоминающего енота, который хватается за все, что попадается ему на глаза, вполне можно ожидать и покупки одной из компаний сотовой связи.

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теги: Сбер СберМобайл виртуальные операторы Tele2 Huawei 5G пятое поколение тренды