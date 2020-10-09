5G: СберМобайл будет тестировать 5G на базе сети Tele2

MForum.ru
09.10.2020,
СберМобайл, Tele2 и Huawei договорились о создании рабочей группы. Будут проведены испытания и сформулированы бизнес-модели, опирающиеся на возможности сетей 5G. К испытаниям планируется привлечь компании "экосистемы" Сбера, например, Cognitive Pilot, разрабатывающую автопилоты для беспилотного транспорта.
5G планируется задействовать для смарт-аналитики на основе ИИ, управления парком беспилотников, транспортом, мониторинга сельхозпроцессов. На 5G возлагают надежды по обеспечению передачи видеопотоков данных с беспилотной техники в реальном времени, обеспечения real-time взаимодействие транспортных средств.
Еще одно стратегическое направление, которому уделят внимание исследователи - создание цифрового двойника города с использованием технологии интернета вещей. В частности, планируется отработка технологии на базе "умного квартала" Рублево-Архангельское в Москве. Здесь планируют создать единый ситуационный центр управления зданиями и инфраструктурой квартала, а пока что будут построены системы мониторинга строительных работ.
Об этом сообщает: bankir.ru и retail-loyalty.org.
Зарубежные вендоры, как видим, не оставляют надежды получить возможность поставки своих решений 5G на российских рынок. Впрочем, Huawei в современных условиях имеет на это все шансы, оборудование именно этого китайского вендора в России того и гляди может оказаться достаточно отечественным, чтобы операторы смогли строить на нам сети 5G. Впрочем, это зависит прежде всего от того, насколько быстро операторы убедят чиновников, что долее невозможно продолжать ожидать рождения российских решений 5G в недрах госпредприятий, привыкших работать на ВПК России.
Интересно, что инициатором всей этой истории, похоже, выступает именно Сбер. Интересно, долго ли в Сбере будут довольствоваться статусом виртуального оператора? Или в какой-то момент предпочтут перейти от столь ненадежного фундамента к собственной операторской деятельности. От грефовского Сбера, в последние годы напоминающего енота, который хватается за все, что попадается ему на глаза, вполне можно ожидать и покупки одной из компаний сотовой связи.
--
telegram ; facebook - подключайтесь
теги: Сбер СберМобайл виртуальные операторы Tele2 Huawei 5G пятое поколение тренды
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
02.10. [Новости компаний] 5G: Nokia заявляет о 100 контрактах в области 5G / MForum.ru
30.09. [Новости компаний] 5G: Telenor Sweden активировал коммерческую выделенную сеть 5G для Atlas Copco / MForum.ru
30.09. [Новости компаний] 5G: В Израиле выдали лицензии 5G / MForum.ru
29.09. [Новости компаний] 5G: Nokia и BT подписали контракт о стратегическом сотрудничестве в области 5G / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F41 представлен официально / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Realme 7i представлен официально / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена планшета Samsung Galaxy Tab A7 / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Fit 2 появился в России / MForum.ru
08.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.4 добрался до российского рынка / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Poco X3 c 64 Мп камерой доступен в России / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Y20 с АКБ 5000 мАч появился в России / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool 12A – смартфон с 4 Гб ОЗУ за 569 юаней ($84) / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Poco C3 представлен официально / MForum.ru
05.10. [Новинки] Слухи: LG K92 5G – новый эксперимент LG Mobile / MForum.ru
05.10. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G – самый доступный 5G-смартфон от Samsung / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 5 базируется на Snapdragon 765G / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 4a 5G представлен официально / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи смартфонов Oppo Reno 4 / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Moto G9 Plus появился в России / MForum.ru
29.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy F41 / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Huawei представила P Smart 2021 / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch представлены официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S20 FE представлен официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.4 и Nokia 3.4 представлены официально / MForum.ru