Анонсы: Samsung Galaxy F41 представлен официально

MForum.ru
09.10.2020,
В Индии состоялся анонс смартфона Samsung Galaxy F41. Технически новинка близка к Galaxy M31 и может порадовать емким АКБ 6000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт, 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем Infinity U разрешением FHD+ и строенной камерой с основным сенсором разрешением 64 Мп.
Внутри Samsung Galaxy F41 нашлось место для чипсета Exynos 9611 (8 ядер: 4 x Cortex-A73 + 4х Cortex-A53, Mali-G72 MP3), 6 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти. Помимо основного сенсора разрешением 64 Мп в активе тыловой камеры присутствуют 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой и 5 Мп датчик глубины сцены. Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп. Поддержки NFC не предусмотрено, дактилоскопический сенсор разместился на задней панели. В зависимости от объема встроенной памяти цена Samsung Galaxy F41 составит 16 999 / 17 999 рупий за версии с 64 / 128 Гб встроенной памяти. На старте продаж, 16 октября, новинку можно будет купить за 15 499 рупий.
© Антон Печеровый,
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