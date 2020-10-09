5G: Huawei теряет Бельгию. В пользу Nokia

MForum.ru
09.10.2020,
Два крупнейших бельгийских оператора сотовой связи объявили о свопе (полной замене) оборудования RAN Huawei на решения Nokia.
Речь идет об операторах Proximus и Orange Belgium, которые до сих пор, более 10 лет подряд, активно инвестировали в решения Huawei на базе которого они совместно строили сеть радиодоступа, используемую по шеринговой модели.
Что же, как известно, скупой платит дважды. Вначале бельгийцы хотели сэкономить, взяв китайское решение, теперь им придется устраивать небольшую революцию на сети, которая дешевой не будет.
Стоит отметить также, что случившееся это тревожный звонок для Ericsson, которая, претендует на звание номера 1 по части RAN, но при этом не была выбрана бельгийцами. Впрочем, возможно они опять решили сэкономить. Да и без работы Ericsson не останется, ведь решения ядра сети для бельгийского тандема обеспечивает именно Ericsson.
Итак, Nokia поставит в Бельгию свои решения Single RAN и 5G, выступая эксклюзивным поставщиком радиоподсистемы. Поставляться будет решение на базе линейки Nokia AirScale.
У обоих операторов есть частоты 5G 3.5 ГГц (в Бельгии реальность не вывернута в угоду военным), у Proximus это 40 МГц.
Еще один гвоздь в гроб Huawei в Европе. Жаль, что Россия чем далее, тем более, остается по другую сторону от баррикад, воздвигаемых между Китаем и странами Средиземья.
Источники: seekingalpha.com ; telecoms.com
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теги: Бельгия Nokia Huawei 5G пятое поколение swap тренды
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