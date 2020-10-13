Анонсы: Vivo V20 с 44 и 64 Мп камерами представлен официально

13.10.2020, MForum.ru

Компания Vivo представила в Индии смартфон Vivo V20. Аналогично другим устройствам V-серии, в Vivo V20 много внимания уделено возможностям, связанным с мобильной съемкой.

В качестве сэлфи-камеры используется сенсор разрешением 44 Мп, тыловая камера представлена связкой 64 Мп основного сенсора и вспомогательных сенсоров разрешением 8 и 2 Мп. Vivo V20 оснащен 6,44-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+ и базируется на чипсете Snapdragon 720G. Объем ОЗУ – 6/8 Гб, встроенной памяти –128/256 Гб с возможностью расширения картами microSD. Емкость батареи новинки – 4000 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт (с подключением через USB Type C). Также отметим Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 и сохранившийся 3,5 мм аудиоразъем. Материал задней панели – стекло, размеры Vivo V20 - 61.3 x 74.2 x 7.38 мм, вес – 171 грамм. В Индии купить Vivo V20 можно за 24 999 / 27 999 за версии 6/128 и 8/256 Гб, соответственно.