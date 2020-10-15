5G: KPN законтрактовала Ericsson для замены решения Huawei в ядре сети 5G

15.10.2020, MForum.ru

KPN планирует заменить решение ядра сети производства Huawei. Оператор объявил о подписании предварительного соглашения с Ericsson о поставке нового решения ядра сети 5G. Проведены первые тесты, включающие голосовые вызовы и сессии передачи данных, одновременно между несколькими точками, а также между автономными транспортными средствами. Развертывание решения Ericsson запланировано на конец 2020 года.

Рамочное соглашение заключено на период в 5 лет. Оно включает развертывание двухрежимного ядра, то есть сеть KPN сможет поддерживать как режим NSA, так и режим SA. Ericsson представит базовое ПО, а также услуги поддержки, включая услуги системной интеграции и техническую поддержку "третьей линии".

В Ericsson говорят о том, что облачное двухрежимное ядро 5G обеспечит поддержку архитектуры микросервисов на базе контейнеров, что позволит KPN разрабатывать новые бизнес-модели и поможет перейти на новый уровень операционной эффективности сети.

Ранее KPN подписала контракт на закупку 5G RAN у китайского производителя Huawei. Теперь, как видим, речь идет о замене ядра на решение европейского производителя.

Как видим, выбор европейских операторов, которые покупали решения 4G и договаривались о поставке решений 5G с Huawei теперь оборачивается для европейцев существенными дополнительными расходами. Неужели несколько лет тому назад не было понятно, к чему идет дело?

У KPN 20 МГц в диапазоне 700 МГц, а также 15 МГц в 1400 МГц и 40 МГц в 2100 МГц. Компания запустила сеть 5G в июле 2020 года, но это, конечно, больше маркетинг. Другие операторы Нидерландов также запускают 5G на уже имеющихся у них частотах.

До распределения частот 3.5 ГГц ни о каком серьезном 5G KPN или его конкурентов говорить не приходится. Запуск сети 5G 3.5 ГГц запланирован на 2022 год - в плане отсутствия спешки с 5G Нидерланды недалеко ушли от России.

Источник: telecoms.com

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теги: 5G Нидерланды Ericsson Huawei пятое поколение