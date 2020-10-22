Анонсы: Huawei Y7a получил 48 Мп камеру и Kirin 710A

22.10.2020, MForum.ru

Компания Huawei пополнила семейство смартфонов среднего класса моделью Huawei Y7a. «Сердцем» устройства стал чипсет Kirin 710A дополненный 4 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб.

Диагональ экрана Huawei Y7a – 6,67-дюйма при разрешении FullHD+, фронтальная камера разрешением 8 Мп разместилась в круглом вырезе дисплея. Конфигурация тыловой камеры включает в себя основной сенсор разрешением 48 Мп, 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой, 2 Мп сенсор для макросъемки и 2 Мп датчик глубины сцены.

Емкость аккумулятора – 5000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт. Купить Huawei Y7a со 128 Гб встроенной памяти можно будет за $190. Цветовая гамма модели включает в себя черный Midnight Black, зелёный Crush Green и золотистый Blush Gold цвета. Начало продаж – 30 октября, первый рынок – Малайзия.