Анонсы: Huawei Y7a получил 48 Мп камеру и Kirin 710A

MForum.ru
22.10.2020,
Компания Huawei пополнила семейство смартфонов среднего класса моделью Huawei Y7a. «Сердцем» устройства стал чипсет Kirin 710A дополненный 4 Гб ОЗУ и 64/128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD объемом до 512 Гб.
Диагональ экрана Huawei Y7a – 6,67-дюйма при разрешении FullHD+, фронтальная камера разрешением 8 Мп разместилась в круглом вырезе дисплея. Конфигурация тыловой камеры включает в себя основной сенсор разрешением 48 Мп, 8 Мп сенсор с широкоугольной оптикой, 2 Мп сенсор для макросъемки и 2 Мп датчик глубины сцены.
Емкость аккумулятора – 5000 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт. Купить Huawei Y7a со 128 Гб встроенной памяти можно будет за $190. Цветовая гамма модели включает в себя черный Midnight Black, зелёный Crush Green и золотистый Blush Gold цвета. Начало продаж – 30 октября, первый рынок – Малайзия.
© Антон Печеровый,
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