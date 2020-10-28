M&A: Операторы вкладываются в контент - МегаФон покупает Start

MForum.ru
28.10.2020,
Спору нет, видеосервисы сегодня это важный сегмент рынка услуг для населения. И для операторов вполне логично с ними либо объединяться, либо приобретать. Вот и МегаФон намерен приобрести 33,8% в сервисе Start (ООО Диджитал медиа холдинг), вложив до 5 млрд рублей в ближайшие 3 года. Об этом сообщает РБК, советую почитать статью в этом источнике, там есть немало интересных подробностей. Компания Start сравнительно успешна, ее контент уже приобретали Netflix Original и Amazon Prime, у нее по собственным оценкам, более 1 млн платящих пользователей.
МегаФон имел возможность ознакомиться со Start, оператор предоставил холдингу финансирование под залог долей в видеосервисе. Остается предположить два варианта - либо заемщик не выполнил обязательства и потерял залог, либо МегаФон оценил перспективность бизнеса Start и хочет сделать сотрудничество более тесным. По всем признакам, речь идет о втором сценарии. Оценки сервиса различаются, но примерная вилка - от 3 до 8 млрд рублей. Соответственно, доля в 33,8% может стоить порядка 1 млрд руб. или более.
Все происходящее находится в тренде, МТС строит свое МТС Медиа, ВымпелКом приглядывается к Megogo, МегаФон не мог оставаться в стороне от процесса. Start пока что не слишком заметен на российском рынке видеосервисов на фоне ivi или Okko, зато быстро растущий.
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теги: компания МегаФон покупки и продажи активы видеоконтент видеосервисы Start
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