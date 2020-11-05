Анонсы: Vivo S7e 5G представлен официально

05.11.2020, MForum.ru

Компания Vivo анонсировала смартфон S7e 5G, который стал обновлением модели S7 5G. Ключевое отличие – более простая аппаратная платформа. Вместо чипсета Snapdragon 765 эта новинка использует максимально доступный 5G-чип от MediaTek – Dimensity 720.

Спецификации Vivo S7e 5G включают в себя 6,44-дюймовый дисплей разрешением 2400 х 1080 пикселей, 8 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти, 32 Мп фронтальную камеру, строенную тыловую камеру (64 Мп основной, 8 Мп широкоугольный, 2 Мп дачтик глубины), Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 ГГц) и Bluetooth 5.1. а также АКБ емкостью 4100 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. ОС – Android 10 с оболочкой Funtouch OS 10.5. Начало продаж – 11.11.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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