Слухи: Realme 7 5G представят 19 ноября

12.11.2020, MForum.ru

Смартфон Realme 7 5G, который вчера был замечен в базе тайландского регулятора NBTC, будет официально анонсирован уже 19 ноября. Информация об этом уже появилась в официальных аккаунтах производителя в Facebook и Twitter.

Данные о спецификациях новинки производитель пока не разглашает. Однако в базе данных NBTC этот смартфон проходит под модельным номером RMX2111. В свою очередь, эта модель на китайском рынке продается как Realme V5 5G. Таким образом, речь может идти о глобальном релизе именно этой модели. Напомню, ключевые спецификации Realme V5 5G включают в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением FullHD с частотой обновления 90 Гц, чипсет Dimensity 720, QUAD-камеру с основным сенсором разрешением 48 Мп, 16 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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