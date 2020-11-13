Анонсы: Honor Band 6 смарт-браслет большим дисплеем и датчиком уровня кислорода

MForum.ru
13.11.2020,
Начались продажи смарт-браслета Honor Band 6. Новинка стоит несколько дороже популярного смарт-браслет Mi Band 5, но она оснащена более крупным дисплеем (1,47-дюйма, 194 х 368 пикселей), а также не только привычным пульсометром, но и датчиком уровня кислорода в крови.
Естественно, что активе Honor Band 6 присутствует полный набор стандартных фитнес-функций, защита от влаги (5 атм), а также 2,5D-стекло. Для управления устройством используется выделенная кнопка на правом торце. Выпускаться новинка будет в двух версиях, отличающихся наличием поддержки NFC. Цена составляет порядка $50, версия без NFC примерно на $10 дешевле.
© Антон Печеровый,
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