Геополитика и телеком: Дракон усмирен. На время

16.11.2020, MForum.ru

Американский вендор Qualcomm получил лицензию правительства США, которая дает компании право на продажу чипов для мобильных телефонов компании Huawei, сообщает telecompaper.com. Это явное послабление ограничений, ранее введенных против данной китайской компании. Является ли это результатом выигрыша демократов? Сказать трудно, ведь лицензия разрешает продавать только чипсеты 4G, аналоги которых китайцы могли бы делать и самостоятельно.

Qualcomm подавал запросы на получение и других лицензий, которые позволили бы американской компании продавать другие свои чипы Huawei, но по ним решения пока что не вынесены.

В последние годы Huawei был сравнительно небольшим потребителем чипов Qualcomm, закупая их в основном для бюджетных смартфонов. Во флагманы китайского вендора ставились чипы собственной разработки. Теперь, по мере исчерпания созданных Huawei складских запасов, может случиться, что эта компания будет вынуждена закупать больше американских чипов. В геополитическом смысле речь идет о компромиссе для обеих сторон процесса.

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