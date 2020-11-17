Частоты: Очередной ожидаемый отказ в частотах 5G 3.4-3.6 ГГц готовят в ГКРЧ

17.11.2020, MForum.ru

Частоты 3.4-3.8 ГГц стали настоящим камнем преткновения в разговоре государства и бизнеса в России. Операторы настаивают, что только с использованием этих частот может состояться экономически приемлемое массовое развитие 5G в крупных городах, что необходимо для оказания качественных и современных услуг населению и бизнесу. Государство упорно настаивает на том, что использование этих частот силовыми структурами для спутниковой связи для него (для государства) важнее.

Вот и сейчас, в материалах к заседанию ГКРЧ, которое должно пройти 23 ноября, ставших доступными Ведомостям, зафиксированы планы отказать Неоспринту (МегаФон) и Freshtel (Ростелеком) в выдаче частот 3.4-3.6 ГГц для тестирования технологии 5G.

В 2017-2018 году и МегаФон и Ростелеком уже вели тесты 5G с использованием частот 3.4-3.6 ГГц. Но затем ГКРЧ не продлила разрешение и тестовые зоны пришлось выключить.

Против передачи гражданским диапазона 3.4-3.8 ГГц формально выступает Совбез РФ, с августа 2019 года. Считается, что это решение поддерживает и президент. В 2020 году Совбез РФ также подтвердил эту же позицию. В этом плане ГКРЧ лишь "оформляет" принятое на высшем уровне решение. Конечно же ошибочное.

Забавно, но у Неоспринта и Freshtel есть небольшие полосы в 3.4-3.6 ГГц с оговоркой, что эти частоты можно использовать для WiMAX, почившей в бозе технологии. Срок соответствующих лицензий истекает в марте 2021 года. Операторы рассчитывают на пролонгацию лицензий, но им этого никто не обещал. Добиться нужно большего - пролонгации и разрешения на технологическую нейтральность, чтобы была возможность задействовать частоты 3.4-3.6 ГГц под 5G.

На мой взгляд, для того, чтобы процесс сдвинулся с мертвой точки нужна политическая воля, которая вряд ли будет явлена до кардинальной смены наверху. Которая неминуемо случится по вполне естественным причинам. В период неизбежной оттепели, операторское лобби вероятно сможет добиться перераспределения частот в пользу оптимального для страны сценария. Согласно которому частоты 3.4-3.8 ГГц должны будут отойти гражданским операторам. Так будет, но когда это случится, зависит от не слишком предсказуемых причин. Исполненный оптимизма, назову 2021 год в качестве года, который может принести долгожданные перемены.

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теги: ГКРЧ частоты регулирование пятое поколение 5G МегаФон Ростелеком