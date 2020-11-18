MForum.ru
18.11.2020,
Появились новые спецификации предстоящей флагманской линейки Xiaomi Mi 11. Ранее уже стало известно, Xiaomi Mi 11 Pro будет оснащен дисплеем разрешением QHD + с частотой обновления 120 Гц. Новая утечка раскрыла подробную информацию о его камерах.
Согласно источнику Digital Chat Station, основная камера будет оснащена основным сенсором разрешением 50 МП и 12 Мп сенсором с телеобъективом. Впрочем, в части разрешения сенсора с телеобъективом источник утечки не совсем уверен. Он может иметь как разрешение 12Mп, так и 48MP Quad-Bayer, который применяет биннинг 4 к 1. Однако в источнике уверены, что речь идет именно о Mi 11 Pro, а не Mi 11, где комбинация камер может быть другой. Что касается программного обеспечения, Xiaomi работает над некоторыми функциями, которые улучшат фотографии и видео. MIUI 12 будет иметь поддержку MEMC и улучшения AI HDR, как показано на скриншоте из внутренней бета-версии прошивки. Используя искусственный интеллект, он сможет обнаруживать объект съемки и обеспечивать необходимый эффект HDR.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
11.11. [Новости компаний] 5G: Ericsson развернул сеть 5G SA в Центре 5G инноваций в Москве / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Redmi Note 9 Pro 5G получит 108 Мп камеру / MForum.ru
02.11. [Новости компаний] Акции: Билайн предлагает скидки до 50% на востребованные смартфоны / MForum.ru
17.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi K30S замечен TENAA / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Poco X3 c 64 Мп камерой доступен в России / MForum.ru
18.11. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Zepp Z представлены официально / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камере и дисплее Xiaomi Mi 11 Pro / MForum.ru
18.11. [Новинки] Слухи: LG Q63 (или Q83) замечен на рендерах / MForum.ru
17.11. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A42 5G с 8 Гб ОЗУ анонсирован на Тайване / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Oukitel WP10 получит Dimensity 800 и АКБ 8000 мАч / MForum.ru
16.11. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos Sense 4 Plus доступен на Тайване / MForum.ru
16.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G получит Snapdragon 750G / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Honor Band 6 смарт-браслет большим дисплеем и датчиком уровня кислорода / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nokia 6300 4G и Nokia 8000 представлены официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Это интересно: Oppo предложила оригинальное решение для ночной зарядки / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Moto E7 в двух цветах появился на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Redmi K30 Ultra оценен в $302 / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Realme 7 5G представят 19 ноября / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Micromax IN Note 1 и IN 1B / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Oppo Reno 5 5G замечен в TENAA / MForum.ru
10.11. [Новинки] Это интересно: Появятся смартфоны с 8 камерами 4 вспышками / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Nokia 8000 4G замечен на рендере / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G Stylus 2021 стал героем утечки / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Redmi Note 9 Pro 5G получит 108 Мп камеру / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade 20 5G – недорогой 5G-смартфон на базе чипсета Dimensity 720G / MForum.ru