Слухи: Появились подробности о камере и дисплее Xiaomi Mi 11 Pro

18.11.2020, MForum.ru

Появились новые спецификации предстоящей флагманской линейки Xiaomi Mi 11. Ранее уже стало известно, Xiaomi Mi 11 Pro будет оснащен дисплеем разрешением QHD + с частотой обновления 120 Гц. Новая утечка раскрыла подробную информацию о его камерах.

Согласно источнику Digital Chat Station, основная камера будет оснащена основным сенсором разрешением 50 МП и 12 Мп сенсором с телеобъективом. Впрочем, в части разрешения сенсора с телеобъективом источник утечки не совсем уверен. Он может иметь как разрешение 12Mп, так и 48MP Quad-Bayer, который применяет биннинг 4 к 1. Однако в источнике уверены, что речь идет именно о Mi 11 Pro, а не Mi 11, где комбинация камер может быть другой. Что касается программного обеспечения, Xiaomi работает над некоторыми функциями, которые улучшат фотографии и видео. MIUI 12 будет иметь поддержку MEMC и улучшения AI HDR, как показано на скриншоте из внутренней бета-версии прошивки. Используя искусственный интеллект, он сможет обнаруживать объект съемки и обеспечивать необходимый эффект HDR.