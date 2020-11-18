Слухи: Появились подробности о камере и дисплее Xiaomi Mi 11 Pro

MForum.ru

Слухи: Появились подробности о камере и дисплее Xiaomi Mi 11 Pro

18.11.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Появились новые спецификации предстоящей флагманской линейки Xiaomi Mi 11. Ранее уже стало известно, Xiaomi Mi 11 Pro будет оснащен дисплеем разрешением QHD + с частотой обновления 120 Гц. Новая утечка раскрыла подробную информацию о его камерах.

Слухи: Появились подробности о камере и дисплее Xiaomi Mi 11 Pro

Согласно источнику Digital Chat Station, основная камера будет оснащена основным сенсором разрешением 50 МП и 12 Мп сенсором с телеобъективом. Впрочем, в части разрешения сенсора с телеобъективом источник утечки не совсем уверен. Он может иметь как разрешение 12Mп, так и 48MP Quad-Bayer, который применяет биннинг 4 к 1. Однако в источнике уверены, что речь идет именно о Mi 11 Pro, а не Mi 11, где комбинация камер может быть другой. Что касается программного обеспечения, Xiaomi работает над некоторыми функциями, которые улучшат фотографии и видео. MIUI 12 будет иметь поддержку MEMC и улучшения AI HDR, как показано на скриншоте из внутренней бета-версии прошивки. Используя искусственный интеллект, он сможет обнаруживать объект съемки и обеспечивать необходимый эффект HDR.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

11.11. [Новости компаний] 5G: Ericsson развернул сеть 5G SA в Центре 5G инноваций в Москве / MForum.ru

09.11. [Новинки] Слухи: Redmi Note 9 Pro 5G получит 108 Мп камеру / MForum.ru

02.11. [Новости компаний] Акции: Билайн предлагает скидки до 50% на востребованные смартфоны / MForum.ru

17.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi K30S замечен TENAA / MForum.ru

07.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Poco X3 c 64 Мп камерой доступен в России / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 21:49 hotlikeExynos Тема: Анонсы: Sharp Aquos Sense 4 Plus доступен на Тайване (16.11.2020)
Вполне годный аппарат. Дизайн не ахти, но творческий кризис сейчас накрыл дизайнеров смартфонов по всему миру. Ситуация похлеще, чем с короной. Искренне жаль, что псевдояпонский Sharp ушел с ...
Вчера 21:37 hotlikeExynos Тема: Анонсы: 5G-смартфон Oukitel WP10 получит Dimensity 800 и АКБ 8000 мАч (16.11.2020)
669,99 бачей за это вот нечто под названием Oukitel?! Абсурд!
13.11.2020 19:45 hotlikeExynos Тема: Анонсы: Nokia 6300 4G и Nokia 8000 представлены официально (13.11.2020)
"камеру разрешением 0,3 Мп" - лол, это такая шутка?
12.11.2020 16:10 kamazox Тема: Ищу для ребенка простой, но надежный смартфон
супер телефон, сам недавно такой взял себе))
11.11.2020 20:24 hotlikeExynos Тема: Анонсы: Представлены Micromax IN Note 1 и IN 1B (11.11.2020)
Прекрасно! Хотелось бы, чтобы дальше индийского рынка сей девайс и не выходил.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

18.11. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Zepp Z представлены официально / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о камере и дисплее Xiaomi Mi 11 Pro / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: LG Q63 (или Q83) замечен на рендерах / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A42 5G с 8 Гб ОЗУ анонсирован на Тайване / MForum.ru

16.11. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Oukitel WP10 получит Dimensity 800 и АКБ 8000 мАч / MForum.ru

16.11. [Новинки] Анонсы: Sharp Aquos Sense 4 Plus доступен на Тайване / MForum.ru

16.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G получит Snapdragon 750G / MForum.ru

13.11. [Новинки] Анонсы: Honor Band 6 смарт-браслет большим дисплеем и датчиком уровня кислорода / MForum.ru

13.11. [Новинки] Анонсы: Nokia 6300 4G и Nokia 8000 представлены официально / MForum.ru

13.11. [Новинки] Это интересно: Oppo предложила оригинальное решение для ночной зарядки / MForum.ru

12.11. [Новинки] Слухи: Moto E7 в двух цветах появился на рендерах / MForum.ru

12.11. [Новинки] Анонсы: Redmi K30 Ultra оценен в $302 / MForum.ru

12.11. [Новинки] Слухи: Realme 7 5G представят 19 ноября / MForum.ru

11.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Micromax IN Note 1 и IN 1B / MForum.ru

10.11. [Новинки] Слухи: Oppo Reno 5 5G замечен в TENAA / MForum.ru

10.11. [Новинки] Это интересно: Появятся смартфоны с 8 камерами 4 вспышками / MForum.ru

09.11. [Новинки] Слухи: Nokia 8000 4G замечен на рендере / MForum.ru

09.11. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G Stylus 2021 стал героем утечки / MForum.ru

09.11. [Новинки] Слухи: Redmi Note 9 Pro 5G получит 108 Мп камеру / MForum.ru

06.11. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade 20 5G – недорогой 5G-смартфон на базе чипсета Dimensity 720G / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: