Услуги: Кто мне звонит? Абоненты Билайн смогут узнать это за 3 рубля в сутки

MForum.ru

Услуги: Кто мне звонит? Абоненты Билайн смогут узнать это за 3 рубля в сутки

18.11.2020, MForum.ru

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Услугой "пробития" вызывающих номеров многие пользуются уже далеко не первый год. Удобная и все более актуальная вещь. Увидев звонок от неизвестного вам абонента с низким рейтингом, можно просто не брать трубку, экономя свое время и повышая безопасность. Билайн запускает свою версию этой услуги, обещая выдавать в момент поступления вызова данные о названии компании, категории ее деятельности или даже предупреждение о спаме.

Важно, что автоблокировка не предусматривается, абонент сможет сам решить, отвечать ли ему на вызов или нет. Поскольку речь не идет о волшебстве, данные будут отображаться не по всем возможным номерам, а только по тем, которые есть в базе. Как правило, все "серийные" спамеры в этой базе есть.

Что отличает предложение Вымпелком от аналогов, которые есть в магазинах приложений. Вам не придется устанавливать еще одно приложение и, тем более, давать права доступа к телефонной книге и журналу вызовов. К тому же сервис для работы не требует мобильного интернета. Оператор обещает не осуществлять персональных данных пользователя и не отслеживать какие звонки ему поступают.

База с телефонными номерами и информацией о них хранится в системах Билайн, обновляясь ежедневно. Обещана модерация номеров. В ближайшем будущем пользователи смогут получать информацию о конкретном номере, а также оставлять обратную связь в специальном разделе на портале оператора.

Единственный минус услуги - она платная, 3 рубля в сутки. Уверен, найдутся желающие платить за заявленные удобства. А мне было бы интересно сравнить услугу Билайн с чем-то из известных сервисов, например, с NumBuster!

Предложение действует для абонентов любых тарифных планов, кроме тех, где по умолчанию включен запрет на все платные подписки: в частности, тарифные планы «Мобильный пенсионер», «Первый детский», а также для модемов. Услуга предоставляется на указанных условиях на территории всей России, за исключением территории Республики Крым и города Севастополь.

Подробнее об услуге - на сайте оператора.

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теги: Билайн антиспам услуги

© Алексей Бойко, MForum.ru

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