Слухи: Oppo A53 5G получит Dimensity 720 и ценник $245

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Слухи: Oppo A53 5G получит Dimensity 720 и ценник $245

26.11.2020, MForum.ru

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Оригинальная модель Oppo A53 появилась в Индии прошлым летом и представляла собой бюджетный смартфон на базе чипсета Snapdragon 460 со строенной тыловой камерой. Тем временем Oppo готовится запустить 5G-версию устройства, которая уже отметилась в TENAA.

Слухи: Oppo A53 5G получит Dimensity 720 и ценник $245

Модельный номер Oppo A53 5G – PECM30 / PECT30. В ее активе ожидаются 6,5-дюймовый дисплей разрешением Full HD+, чипсет Dimensity 720, 4/6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и поддержка 5G-сетей, строенная тыловая камера в конфигурации 16+8+8 Мп и АКБ емкостью 4000 мАч с зарядкой 10 Вт. Начала продаж ожидается 1 декабря, возможная цена – от 1599 юаней.

Слухи: Oppo A53 5G получит Dimensity 720 и ценник $245

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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