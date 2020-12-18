5G SA: Singtel, Сингапур, выбрал Ericsson поставщиком решения 5G SA

MForum.ru
18.12.2020,
По условиям сделки Ericsson обеспечит поставку RAN для двухрежимной базовой сети 5G SA. Сеть будет работать в диапазонах 3.5 ГГц и 28 ГГц, обеспечивая покрытие, как внутри, так и вне помещений. Singtel намерен разворачивать сеть 5G SA в миллиметровом диапазоне и в точках с высоким потреблением трафика по всему городу.
Оператор уже запустил сеть 5G NSA в начале сентября 2019 года, предложив 20 тысячам клиентов трехмесячный бесплатный тестовый период оказания услуг. Сразу же компания начала готовить запуск 5G SA и мобильных периферийных вычислений (MEC).
В октябре 2020 года компания запустила небольшую тестовую сеть 5G SA для бизнес-клиентов, также на базе решения Ericsson. Первым предприятием, который опробовал сеть 5G SA, стал поставщик облачных игр Ubitus. Переход к использованию сети 5G SA обеспечил снижение задержки на 85% относительно сети Singtel 4G.
Источник: telecoms.com
----
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. телеграм-трансляции и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime , также подписывайтесь на Facebook-страницу Алексея Бойко.
теги: телеком Австралия частоты частотные аукционы пятое поколение 5G
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
14.12. [Новости компаний] 5G: В Австралии начался прием заявок на частотный аукцион 5G mmWave / MForum.ru
11.12. [Новости компаний] 5G: Huawei сотрудничает с Ericsson и Nokia в области решений 5G FWA / MForum.ru
10.12. [Новости компаний] 5G: МТС запустила пилотную зону 5G на частотах LTE / MForum.ru
30.11. [Новости компаний] Конспекты: Ericsson Mobility Report - 5G уже с нами / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Redmi 9 Power представлен официально / MForum.ru
17.12. [Новинки] Слухи: Защищенный смартфон Hisense D50 5G замечен в TENAA / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y30 Standard Edition представлен в Китае / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi анонсировала электронную книгу Mi Reader Pro / MForum.ru
16.12. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 8 Pro получит новый дизайн / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO U3 получил 6.6-дюймовый дисплей 90 Гц и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 5.4 представлен официально / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia C1 Plus с Android 10 (Go edition) оценили в €69 / MForum.ru
15.12. [Новинки] Это интересно: LG Rollable, LG Rainbow и LG Q83 будут представлены в первой половине 2021 года / MForum.ru
14.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A12 появился в России / MForum.ru
14.12. [Новинки] Cлухи: Moto G Stylus 2021 засветился в Amazon / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M12 с АКБ 7000 мАч замечен в Geekbench / MForum.ru
11.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi анонсировала смарт-часы Mi Watch Lite / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Tianyi No. 1 5G – 5G-смартфон за 999 юаней / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Vivo Y52s с 90 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Слухи: ASUS ROG Phone на чипсете Snapdragon 888 замечен в бенчмарках / MForum.ru
09.12. [Новинки] Слухи: В сеть попали пресс-фото Samsung Galaxy A52 5G / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Cubot C3 – смарт-часы за $33 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Gionee K30 Pro недорогой смартфон с 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
08.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi тизерит Redmi 9 Power / MForum.ru