5G SA: Singtel, Сингапур, выбрал Ericsson поставщиком решения 5G SA

18.12.2020, MForum.ru

По условиям сделки Ericsson обеспечит поставку RAN для двухрежимной базовой сети 5G SA. Сеть будет работать в диапазонах 3.5 ГГц и 28 ГГц, обеспечивая покрытие, как внутри, так и вне помещений. Singtel намерен разворачивать сеть 5G SA в миллиметровом диапазоне и в точках с высоким потреблением трафика по всему городу.

Оператор уже запустил сеть 5G NSA в начале сентября 2019 года, предложив 20 тысячам клиентов трехмесячный бесплатный тестовый период оказания услуг. Сразу же компания начала готовить запуск 5G SA и мобильных периферийных вычислений (MEC).

В октябре 2020 года компания запустила небольшую тестовую сеть 5G SA для бизнес-клиентов, также на базе решения Ericsson. Первым предприятием, который опробовал сеть 5G SA, стал поставщик облачных игр Ubitus. Переход к использованию сети 5G SA обеспечил снижение задержки на 85% относительно сети Singtel 4G.

Источник: telecoms.com

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