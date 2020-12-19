5G: Polkomtel / Plus запустил услуги 5G в Варшаве и ряде крупных городов

19.12.2020, MForum.ru

Polkomtel / Plus запустил услуги 5G в Варшаве и ряде крупных городов в восточной части Польши. Сеть 5G развернута на базе решения Nokia поверх существующей инфраструктуры Nokia AirScale LTE. Услуги запущены в 4q2020, как часть общенационального развертывания сети Plus 5G, которое началось в мае 2020 года. Планируется дальнейшее расширение сети в ближайшее время.

Вторым поставщиком решений 5G для Polkomtel / Plus является Ericsson. Сеть 5G на базе решения Ericsson запущена в мае 2020 года с использованием диапазона n38 (2.6 ГГц). Ericsson поставила RAN и ядро сети 5G.

Использование частот LTE для запуска 5G выглядит временным решением перед ожидаемым аукционом, на котором в 2021 году, как ожидается, будут проданы частоты 3.5 ГГц.

Если вернуться к Nokia, эта компания обеспечивает поставку решения Nokia 5G AirScale Compact RRH.

Nokia поставляет системы Polkomtel c 1996 года, первоначально с сетями 2G и 3G, а затем с 4G.

Источник: globenewswire.com

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теги: телеком Польша Nokia пятое поколение 5G