Компоненты: Qualcomm Snapdragon 480 – чипсет для бюджетных 5G-смартфонов

06.01.2021, MForum.ru

Компания Qualcomm анонсировала чипсет Snapdragon 480, который позволит компаниям предложить рынку недорогие 5G-смартфоны на чипах Qualcomm. Причем, они могут получить такие функции как частоту обновления экрана до 120 Гц и быструю зарядку Quick Charge 4+.

Вычислительная часть Qualcomm Snapdragon 480 включает в себя два кластера: 2 высокопроизводительных ядра A76 дополнены 6 энергоэффективными ядрами A55. За графику отвечает Adreno 619, а ISP Spectra 465 поддерживает строенные камеры разрешением до 13 Мп (на каждом из модулей) с одновременной съемкой на все сенсоры при нулевой задержке затвора. Если камера одиночная – ее максимальное разрешение может достигать 64 Мп. Новинки на базе Qualcomm Snapdragon 480 можно ожидать уже в текущем месяце.