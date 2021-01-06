Компоненты: Qualcomm Snapdragon 480 – чипсет для бюджетных 5G-смартфонов

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Компоненты: Qualcomm Snapdragon 480 – чипсет для бюджетных 5G-смартфонов

06.01.2021, MForum.ru

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Компания Qualcomm анонсировала чипсет Snapdragon 480, который позволит компаниям предложить рынку недорогие 5G-смартфоны на чипах Qualcomm. Причем, они могут получить такие функции как частоту обновления экрана до 120 Гц и быструю зарядку Quick Charge 4+.

Компоненты: Qualcomm Snapdragon 480 – чипсет для бюджетных 5G-смартфонов

Вычислительная часть Qualcomm Snapdragon 480 включает в себя два кластера: 2 высокопроизводительных ядра A76 дополнены 6 энергоэффективными ядрами A55. За графику отвечает Adreno 619, а ISP Spectra 465 поддерживает строенные камеры разрешением до 13 Мп (на каждом из модулей) с одновременной съемкой на все сенсоры при нулевой задержке затвора. Если камера одиночная – ее максимальное разрешение может достигать 64 Мп. Новинки на базе Qualcomm Snapdragon 480 можно ожидать уже в текущем месяце.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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